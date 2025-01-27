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Posted 27 января, 10:09

Published 27 января, 10:09

Modified 27 января, 10:11

Updated 27 января, 10:11

ГУФСИН заявила, что личные дела не сгорели при пожаре в СИЗО №1 в Ростове

ГУФСИН заявила, что личные дела не сгорели при пожаре в СИЗО №1 в Ростове

27 января 2025, 10:09
Фото: 1MI. ГУФСИН заявила, что личные дела не сгорели при пожаре в СИЗО №1 в Ростове
В ГУФСИН по Ростовской области опровергли информацию о том, что пожар уничтожил личные дела заключенных в СИЗО №1. По данным ведомства, это не соответствует действительности.
— Личные дела в данном помещении не хранились, — отметили в федеральной службе.

Напомним, пожар в СИЗО на улице Максима Горького, 219 произошел ранним утром 27 января. Огонь распространился в кабинете административного здания на площади пяти квадратных метров.

Скандально известный СИЗО №1 в Ростове загорелся утром 27 января
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В некоторых СМИ появилась информация, что пламя уничтожило около десятка личных дел заключенных. Как выяснилось позже, это не так.

В результате ЧП никто не пострадал. Причиной случившегося назвали короткое замыкание электропроводки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Ростов#ГУФСИН#Происшествия#Короткое замыкание
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