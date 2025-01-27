ГУФСИН заявила, что личные дела не сгорели при пожаре в СИЗО №1 в Ростове

Posted 27 января, 10:09
Published 27 января, 10:09
Modified 27 января, 10:11
Updated 27 января, 10:11
— Личные дела в данном помещении не хранились, — отметили в федеральной службе.
Напомним, пожар в СИЗО на улице Максима Горького, 219 произошел ранним утром 27 января. Огонь распространился в кабинете административного здания на площади пяти квадратных метров.
В некоторых СМИ появилась информация, что пламя уничтожило около десятка личных дел заключенных. Как выяснилось позже, это не так.
В результате ЧП никто не пострадал. Причиной случившегося назвали короткое замыкание электропроводки.