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Posted 27 января, 11:15

Published 27 января, 11:15

Modified 27 января, 11:17

Updated 27 января, 11:17

Классы заволокло дымом из-за пожара в лицее №24 в Волгодонске

Классы заволокло дымом в лицее №24 в Волгодонске

27 января 2025, 11:15
Фото: 50.mchs.gov.ru. иллюстрация. Классы заволокло дымом из-за пожара в лицее №24 в Волгодонске
В Волгодонске произошло задымление в лицее №24. Кадры с места ЧП опубликовали в одном из telegram-каналов региона.

Видео из лицея на улице Черникова, 6 появилось 27 января. На нем видно, как школьники толпой идут в одну сторону — вероятно, к выходу. В самом начале можно заметить, что видимость рядом с автором ролика плохая. По его словам, здание сильно задымлено.

— Экстренно отменили занятия и эвакуировали всех, — пишет очевидец.
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Видео: t.me/rstv01. Классы заволокло дымом из-за пожара в лицее №24 в Волгодонске

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что вызова по этому адресу не было.

Этим же утром произошел пожар в ростовском СИЗО №1. Пламя охватило кабинет в административном здании. Там причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

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