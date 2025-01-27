Классы заволокло дымом в лицее №24 в Волгодонске

Posted 27 января, 11:15
Published 27 января, 11:15
Modified 27 января, 11:17
Updated 27 января, 11:17
Видео из лицея на улице Черникова, 6 появилось 27 января. На нем видно, как школьники толпой идут в одну сторону — вероятно, к выходу. В самом начале можно заметить, что видимость рядом с автором ролика плохая. По его словам, здание сильно задымлено.
— Экстренно отменили занятия и эвакуировали всех, — пишет очевидец.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что вызова по этому адресу не было.
Этим же утром произошел пожар в ростовском СИЗО №1. Пламя охватило кабинет в административном здании. Там причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.