Машина скорой помощи сбила курьера на велосипеде в центре Ростова

Предварительно, 53-летний мужчина за рулем «неотложки» ехал по проспекту Ворошиловскому. На пересечении с улицей Варфоломеева на дорогу выехал велосипедист. Он двигался на красный сигнал светофора по «зебре», не спешившись. Машина скорой помощи на полном ходу врезалась в электровелосипед. От сильного удара 39-летний мужчина отлетел на несколько метров.