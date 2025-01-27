Машина скорой помощи сбила курьера на велосипеде в центре Ростова

Posted 27 января, 07:26
Published 27 января, 07:26
Modified 27 января, 07:28
Updated 27 января, 07:28
Предварительно, 53-летний мужчина за рулем «неотложки» ехал по проспекту Ворошиловскому. На пересечении с улицей Варфоломеева на дорогу выехал велосипедист. Он двигался на красный сигнал светофора по «зебре», не спешившись. Машина скорой помощи на полном ходу врезалась в электровелосипед. От сильного удара 39-летний мужчина отлетел на несколько метров.
По словам очевидцев, велосипедист не дышал и даже не подавал признаков жизни. Прибывшая на место еще одна бригада скорой помощи отвезла его в сторону БСМП.
К счастью, пострадавший выжил. По информации ГАИ по Ростовской области, его с травмами доставили в больницу.
— Здоровья парню, конечно, но хочется отметить, что эти курьеры такое вытворяют! И на дороге между машин маневрируют, и на «зебре», не спешившись, и на тротуаре, заставляя пешеходов разбегаться в разные стороны, — пишут в комментариях пользователи telegram. — И как он вообще оказался в левой полосе, где ехала скорая?
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