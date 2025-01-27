На рынке в Ростове изъяли запрещенные мясо и сыры из стран НАТО

Posted 27 января, 14:23
Published 27 января, 14:23
Modified 27 января, 14:25
Updated 27 января, 14:25
Сообщается, что 21 января 2025 года обнаружили и изъяли из оборота 24,7 килограмма продуктов, ввоз которых запрещен российским законодательством.
В частности, нашли мясо и сыры, которые были привезены из стран НАТО, а именно — из Голландии, Германии, Испании и Англии. Уточняется, что изъятые запрещенные продукты уничтожили.
Ранее в регионе нашли тонны гороха, который мог вызвать токсический гепатит.
До этого стало известно, что в Ростовской области производили котлеты с неприятным «сюрпризом».