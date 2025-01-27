rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 14:23

Published 27 января, 14:23

Modified 27 января, 14:25

Updated 27 января, 14:25

На рынке в Ростове изъяли запрещенные мясо и сыры из стран НАТО

На рынке в Ростове изъяли запрещенные мясо и сыры из стран НАТО

27 января 2025, 14:23
Фото: Pxhere. На рынке в Ростове изъяли запрещенные мясо и сыры из стран НАТО
В Ростове на западном рынке изъяли более 24 килограммов запрещенных продуктов. Некоторые из них были привезены из стран НАТО. Об этом рассказал Россельхознадзор.

Сообщается, что 21 января 2025 года обнаружили и изъяли из оборота 24,7 килограмма продуктов, ввоз которых запрещен российским законодательством.

В частности, нашли мясо и сыры, которые были привезены из стран НАТО, а именно — из Голландии, Германии, Испании и Англии. Уточняется, что изъятые запрещенные продукты уничтожили.

Мог вызвать токсический гепатит: тонны опасного гороха нашли в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее в регионе нашли тонны гороха, который мог вызвать токсический гепатит.

До этого стало известно, что в Ростовской области производили котлеты с неприятным «сюрпризом».

Читайте также:
ГУФСИН заявила, что личные дела не сгорели при пожаре в СИЗО №1 в Ростове«Проснулась от воя сигналок»: жителей Ростова напугал жуткий грохот в 4 утраПожар в СИЗО №1 в Ростове уничтожил личные дела заключенных
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Продукты#Еда#Ростов#Импорт#Россельхознадзор#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика