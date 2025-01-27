Начались съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво» для Wink. ru

Премьера проекта состоялась летом 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), получив зрительский рейтинг 8,8. В центре сюжета — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание. Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют…