Начались съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво» для Wink. ru

Posted 27 января, 12:17
Published 27 января, 12:17
Modified 27 января, 12:19
Updated 27 января, 12:19
К своим ролям в новом сезоне вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к актерскому ансамблю присоединился Александр Половцев. За производство отвечает кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Проект выйдет в линейке Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер» и другие).
Премьера проекта состоялась летом 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), получив зрительский рейтинг 8,8. В центре сюжета — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание. Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют…
В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?
Владимир Яглыч, актер:
«Я просто уверен, что главной движущей силой Бориса является его любовь к семье и близким. Во втором сезоне он наконец-то реабилитируется перед родными и уходит из полиции, делая выбор в пользу безопасности и благополучия семьи. Но при этом он понимает, что быть полицейским — его истинное призвание, от которого не так просто уйти. Особенно, когда речь идет о деле чести. Особую роль в истории играют отношения Бориса с дочкой, которая мечтает стать сотрудником полиции, как ее папа. Борис со своей стороны всячески пытается отговорить ее от этого опасного пути.
Андрей Шишканов, генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино»:
«Во втором сезоне проекта мы вновь удивим зрителей эффектным и ярким кино, в котором будет еще больше юмора, экшена, перестрелок всех мастей и неожиданных поворотов в судьбах героев».