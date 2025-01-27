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Posted 27 января, 12:17

Published 27 января, 12:17

Modified 27 января, 12:19

Updated 27 января, 12:19

Начались съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво» для Wink. ru

Начались съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво» для Wink. ru

27 января 2025, 12:17
Фото: ПАО «Ростелеком».
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Стартовали съемки второго сезона комедийно-криминального экшен-сериала «Ухожу красиво» (18+).

К своим ролям в новом сезоне вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к актерскому ансамблю присоединился Александр Половцев. За производство отвечает кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии». Проект выйдет в линейке Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Комбинация»‎, «Балет», «Фишер» и другие).

Фото: ПАО "Ростелеком"

Премьера проекта состоялась летом 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ), получив зрительский рейтинг 8,8. В центре сюжета — сотрудник полиции Борис Фадеев (Владимир Яглыч), который любит выпить и вообще раздолбай, он утратил уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание. Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво, получить страховку и тем самым обеспечить свою семью. В финале первого сезона в героя стреляют…

В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?

Фото: ПАО "Ростелеком"

Владимир Яглыч, актер:

«Я просто уверен, что главной движущей силой Бориса является его любовь к семье и близким. Во втором сезоне он наконец-то реабилитируется перед родными и уходит из полиции, делая выбор в пользу безопасности и благополучия семьи. Но при этом он понимает, что быть полицейским — его истинное призвание, от которого не так просто уйти. Особенно, когда речь идет о деле чести. Особую роль в истории играют отношения Бориса с дочкой, которая мечтает стать сотрудником полиции, как ее папа. Борис со своей стороны всячески пытается отговорить ее от этого опасного пути.

Андрей Шишканов, генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино»:

«Во втором сезоне проекта мы вновь удивим зрителей эффектным и ярким кино, в котором будет еще больше юмора, экшена, перестрелок всех мастей и неожиданных поворотов в судьбах героев».
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