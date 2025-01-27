Найденного в Таиланде с пробитым легким программиста из Ростова вернули домой

Posted 27 января, 17:56
Published 27 января, 17:56
Modified 27 января, 17:58
Updated 27 января, 17:58
Напомним, программист жил в арендованной квартире в городе Паттайя. 11 декабря 2024 года появилась информация, что мужчину обнаружили возле многоквартирного дома в критическом состоянии и доставили в реанимацию.
Сообщалось, что у матери Дениса не было возможности забрать мужчину в Ростов из-за инвалидности, а его брату требовалось время для оформление загранпаспорта.
«АиФ» пишет, что перелет был сложным, ситуацию также осложнял туман.
«Было жёстко. 10 часов из Бангкока в Москву, а до Бангкока ещё почти два часа на реанимобиле. Все эти перегрузки из терминалов, из медицинских хабов. Потом из Москвы в Волгоград, а оттуда — на скорой в Ростов», — цитирует источник Сергея, брата Дениса.
В Ростове программисту предстоят обследования в больнице, а после — долгий период реабилитации.
Причина инцидента неизвестна. Согласно первоначальной версии полицейских, мужчина выпал из окна квартиры и повредил легкое из-за ограждения.
Однако, как ранее сообщалось, родные программиста заметили странности в данной ситуации. Подробнее — в материале RostovGazeta.