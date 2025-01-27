rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 17:56

Published 27 января, 17:56

Modified 27 января, 17:58

Updated 27 января, 17:58

Найденного в Таиланде с пробитым легким программиста из Ростова вернули домой

Найденного в Таиланде с пробитым легким программиста из Ростова вернули домой

27 января 2025, 17:56
Фото: Изображение Midjourney.
Ростовского программиста Дениса Михинева, которого нашли в Таиланде в критическом состоянии, эвакуировали домой. Об этом сообщает «АиФ».

Напомним, программист жил в арендованной квартире в городе Паттайя. 11 декабря 2024 года появилась информация, что мужчину обнаружили возле многоквартирного дома в критическом состоянии и доставили в реанимацию.

Сообщалось, что у матери Дениса не было возможности забрать мужчину в Ростов из-за инвалидности, а его брату требовалось время для оформление загранпаспорта.

«АиФ» пишет, что перелет был сложным, ситуацию также осложнял туман.

«Было жёстко. 10 часов из Бангкока в Москву, а до Бангкока ещё почти два часа на реанимобиле. Все эти перегрузки из терминалов, из медицинских хабов. Потом из Москвы в Волгоград, а оттуда — на скорой в Ростов», — цитирует источник Сергея, брата Дениса.

В Ростове программисту предстоят обследования в больнице, а после — долгий период реабилитации.

Причина инцидента неизвестна. Согласно первоначальной версии полицейских, мужчина выпал из окна квартиры и повредил легкое из-за ограждения.

Программиста из Ростова-на-Дону нашли на улице в Таиланде с пробитым легким
Узнать подробнее

Однако, как ранее сообщалось, родные программиста заметили странности в данной ситуации. Подробнее — в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Скандально известному ростовскому блогеру Авакяну сожгли машинуВ Ростове потушили пожар в СИЗО, а власти решают, что делать с песком с мазутомВ Ростовской области самосвал насмерть задавил рабочего
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Таиланд#Последние новости Ростова на сегодня#Инцидент#Происшествия#Реабилитация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика