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Posted 27 января, 16:19

Published 27 января, 16:19

Modified 27 января, 16:19

Updated 27 января, 16:19

Общественница рассказала, как предотвратить нападение собак на людей в Ростове

Общественница рассказала, как предотвратить нападение собак на людей в Ростове

27 января 2025, 16:19
Фото: 1MI. Общественница рассказала, как предотвратить нападение собак на людей в Ростове
Сюжет
Эксклюзив
Член регионального штаба Народного фронта Галина Лебедь рассказала RostovGazeta, что нужно изменить в Ростовской области, чтобы безнадзорные собаки не нападали на людей.

Без укуса — в очередь

Напомним, что жители Левенцовки в Ростове пожаловались в редакцию на стаю агрессивных собак. Уточним, что одной из жительниц многоквартирного дома, собака искусала ногу.

«Левенцовский район расположен в окружении садоводческих товариществ, на окраине Ростова. Поэтому туда наиболее часто выбрасывают собак», — отмечает Галина Лебедь.

По словам общественницы, в Левенцовке действует достаточно сильное объединение зооволонтеров. Вместе с собаководами они лечат и пристраивают безнадзорных животных. И, как правило, в районе не проживают агрессивные собаки.

«Те, которые с клипсами на ушах — никого не трогают. Но встречаются и такие, как та, которая покусала ростовчанку. На эту собаку сразу же вызвали отлов, и буквально в этот же день ЦБЖ забрал животное. Я видела эту собаку — большая, серая. Она не местная, ее подкинули», — сообщает собеседница.

Общественница объясняет, что в рамках закона, отлов оперативно приезжает на вызов только тогда, когда животное кого-то укусило. И этому есть доказательство — справка.

«А когда справки нет, заявку ставят в очередь, и отлавливают собак в порядке очереди. Естественно же, что животных, которых нужно отловить — много», — отмечает спикер.
Стая агрессивных собак нападает на людей и животных в Левенцовке в Ростове
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Другая сторона собачьей жизни

По словам общественницы, любое животное, если его выбросить из дома на улицу, стрессует. Оказавшись в новых, непривычных для себя условиях после домашней сытой жизни, собака может проявить агрессию.

Однако, как считает собеседница, у историй с бездомными животными есть и другая сторона.

«Очень часто дети специально забрасывают камнями или палками абсолютно не агрессивных собак. У зоозащитников есть много видео, на которых видно, как дети кидали в животных камни, пытались пнуть ногой. Причем собаки просто уходили в другое место, не проявляя никакой агрессии. А все потому, что большинство собак не хотят конфликта», — говорит Галина Лебедь.
«Очень часто дети специально забрасывают камнями или палками абсолютно не агрессивных собак»
«Очень часто дети специально забрасывают камнями или палками абсолютно не агрессивных собак». Фото: Pxhere
Зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера
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Как изменить ситуацию

Общественница уверена, что изменить ситуацию с регулировкой численности безнадзорных животных поможет создание реестра всех владельцев собак.

«Я вхожу в рабочую группу, которая контролирует соблюдение законодательства по обращению с безнадзорными животными. Мы много лет пытаемся добиться, чтобы на законодательном уровне всех владельцев обязали регистрировать своих питомцев. Ведь бывает и такое, что человек берет собаку, наиграется с ней, или она вырастает и перестает быть милым щенком, и выбрасывает животное на улицу. А вместо этой собаки человек берет новую. Так может продолжаться до бесконечности, и это нужно пресекать», — говорит Галина Лебедь.

Общественница подчеркивает, что любая собака должна быть зарегистрирована. Только в этом случае за выброс животного можно будет предъявлять требования ее владельцу — в частности, выписать штраф. Сейчас это сделать невозможно. Во-первых, сложно найти владельца выброшенной собаки. Во-вторых, никак не доказать, что собака именно его.

«Если бы у нас была единая регистрационная база по всей области, приюты бы отслеживали — у кого какие собаки были, как часто владелец меняет собак. Нерадивые владельцы оказались бы в черном списке. И никто бы нового питомца им не отдал. Только так можно победить проблему с безнадзорными животными», — делится мнением эксперт.
" Нерадивые владельцы оказались бы в черном списке. И никто бы нового питомца им не отдал»
" Нерадивые владельцы оказались бы в черном списке. И никто бы нового питомца им не отдал». Фото: 1MI

Также положительный результат принесет льготная стерилизация собак и кошек.

«Многие владельцы сегодня не имеют возможности заплатить 7-10 тысяч за стерилизацию животного. Это очень дорого, особенно для пенсионеров. Поэтому животных плодят и выбрасывают на улицу», — резюмирует собеседница.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области растет число безнадзорных животных.

Жизнь собачья: почему в Ростовской области растет число безнадзорных животных
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