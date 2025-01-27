Общественница рассказала, как предотвратить нападение собак на людей в Ростове

Общественница подчеркивает, что любая собака должна быть зарегистрирована. Только в этом случае за выброс животного можно будет предъявлять требования ее владельцу — в частности, выписать штраф. Сейчас это сделать невозможно. Во-первых, сложно найти владельца выброшенной собаки. Во-вторых, никак не доказать, что собака именно его.