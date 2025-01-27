Полиция ищет поджигателя, устроившего пожар на автозаправке в Ростове-на-Дону

Posted 27 января, 06:49
Published 27 января, 06:49
Modified 27 января, 06:51
Updated 27 января, 06:51
Накануне днем в соцсетях появились кадры, на которых неизвестный в черной куртке с капюшоном обливает из канистры бензоколонку, а затем поджигает ее. Пламя моментально охватывает АЗС.
— Это было на улице Всесоюзной, — уточнили в комментариях местные жители и добавили в шутку: — Начали бороться с необоснованным ростом цен на бензин.
Как выяснилось, после ЧП владелец заправки обратился в полицию.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения. Неизвестного поджигателя уже ищут. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.
Источник видео: тг Don Mash.