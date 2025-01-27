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Posted 27 января, 06:49

Published 27 января, 06:49

Modified 27 января, 06:51

Updated 27 января, 06:51

Полиция ищет поджигателя, устроившего пожар на автозаправке в Ростове В Ростове-на-До

Полиция ищет поджигателя, устроившего пожар на автозаправке в Ростове-на-Дону

27 января 2025, 06:49
Фото: 1MI. Полиция ищет поджигателя, устроившего пожар на автозаправке в Ростове В Ростове-на-До
В Ростове-на-Дону правоохранители ищут поджигателя, спалившего бензоколонку на АЗС. Об этом сообщили в донском ГУ МВД 27 января.

Накануне днем в соцсетях появились кадры, на которых неизвестный в черной куртке с капюшоном обливает из канистры бензоколонку, а затем поджигает ее. Пламя моментально охватывает АЗС.

— Это было на улице Всесоюзной, — уточнили в комментариях местные жители и добавили в шутку: — Начали бороться с необоснованным ростом цен на бензин.

Как выяснилось, после ЧП владелец заправки обратился в полицию.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения. Неизвестного поджигателя уже ищут. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

Источник видео: тг Don Mash.

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