Полмиллиона в сутки: как выглядят квартиры с самой дорогой арендой в Ростове-на-Дону

Posted 27 января, 04:30
Published 27 января, 04:30
Modified 27 января, 04:30
Updated 27 января, 04:30
На популярных сервисах объявлений можно найти квартиры, за которые просят и 300 тысяч в месяц, и даже полмиллиона за сутки.
Например, 4-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, расположенную на проспекте Чехова, 63, сдавали в начале января в Ростове за 295 тысяч рублей в месяц. Общая площадь помещения составляет 116,6 квадратных метра. В квартире есть вся необходимая мебель и техника. Обустроено пространство в минималистичном современном стиле и в стиле лофт. В квартире есть просторная ванная, две спальни, комнаты, подходящие под детскую и рабочий кабинет.
Помимо самой аренды нужно заплатить 80% комиссии и 100% залога. Квартира находится на 10 этаже 19-этажного дома. Однако в настоящее время объявление уже снято с публикации.
Пятикомнатную квартира в 200 «квадратов» на Соборном переулке, 90 сдают за 350 тысяч рублей в месяц. Из интересного в апартаментах есть бильярдный стол, двухместное джакузи и гардеробные. Арендодатель просит залог в размере 100%, без комиссии. Обстановка в квартире далека от минимализма, из-за обилия золота, хрусталя и других декоративных элементов, стиль можно отнести к барокко.
Сама квартира находится на 19 этаже 21-этажного дома.
Впрочем это объявление также уже снято с публикации.
Самая дорогой вариант — квартира, сдающаяся посуточно. Расположена она на Большой Садовой, 15. За один день проживания в ней собственник просит 500 тысяч рублей.
Удивительно, что это «двушка» в 38 квадратных метров — квартира с качественным ремонтом, но без уникальных примочек. Туда нельзя попасть людям с детьми, животными, вредными привычками и любителям устраивать вечеринки. Автор объявления пишет, что есть возможность длительной аренды.
Судя по всему, в объявление закралась ошибка, и стоимость аренды за сутки в сто раз ниже.
Если говорить о другом, не менее популярном, сервисе объявлений, то там можно найти квартиры в аренду до 350 тысяч рублей в месяц.
Например, за 300 тысяч рублей в начале января сдавали студию премиум класса в элитном ЖК на берегу Дона. Арендодатель утверждает, что площадь квартиры составляет 30 «квадратов» и на них умещаются все необходимые удобства. Также он по договоренности может предложить услуги уборки и смены постельного белья.
В настоящее время объявление снято с публикации, вероятно, собственник уже нашел арендаторов на свою жилплощадь.
За 350 тысяч рублей в Ростове также можно было снять 4-комнатную квартиру в 230 «квадратов» с террасой и зоной барбекю. Она находится по адресу улица Социалистической. В квартире есть четыре санузла. В стоимость месячной аренды также входит место на подземной парковке.
Это объявление также уже недоступно для просмотра.
За пятикомнатную квартиру в 183 квадратных метра, расположенную на улице Максима Горького, также просили 350 тысяч рублей в месяц. Там есть прачечная, мебель из натурального дерева и лоджия, оборудованная под кабинет. В квартире два совмещенных санузла и две лоджии.
В настоящее время собственник также снял объявление с публикации.