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Posted 27 января, 04:30

Published 27 января, 04:30

Modified 27 января, 04:30

Updated 27 января, 04:30

Стало известно, как выглядят квартиры в самой дорогой арендой в Ростове-на-Дону

Полмиллиона в сутки: как выглядят квартиры с самой дорогой арендой в Ростове-на-Дону

27 января 2025, 04:30
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, как выглядят квартиры в самой дорогой арендой в Ростове-на-Дону

Квартиру за 500 тысяч рублей за сутки сдают в Ростове-на-Дону

Последнее время в Ростове-на-Дону сильно подорожал съем жилья. RostovGazeta выяснила, как выглядят самых дорогие апартаментов города и сколько стоит их аренда.

На популярных сервисах объявлений можно найти квартиры, за которые просят и 300 тысяч в месяц, и даже полмиллиона за сутки.

Например, 4-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, расположенную на проспекте Чехова, 63, сдавали в начале января в Ростове за 295 тысяч рублей в месяц. Общая площадь помещения составляет 116,6 квадратных метра. В квартире есть вся необходимая мебель и техника. Обустроено пространство в минималистичном современном стиле и в стиле лофт. В квартире есть просторная ванная, две спальни, комнаты, подходящие под детскую и рабочий кабинет.

Помимо самой аренды нужно заплатить 80% комиссии и 100% залога. Квартира находится на 10 этаже 19-этажного дома. Однако в настоящее время объявление уже снято с публикации.

Пятикомнатную квартира в 200 «квадратов» на Соборном переулке, 90 сдают за 350 тысяч рублей в месяц. Из интересного в апартаментах есть бильярдный стол, двухместное джакузи и гардеробные. Арендодатель просит залог в размере 100%, без комиссии. Обстановка в квартире далека от минимализма, из-за обилия золота, хрусталя и других декоративных элементов, стиль можно отнести к барокко.

Сама квартира находится на 19 этаже 21-этажного дома.

Впрочем это объявление также уже снято с публикации.

Самая дорогой вариант — квартира, сдающаяся посуточно. Расположена она на Большой Садовой, 15. За один день проживания в ней собственник просит 500 тысяч рублей.

Удивительно, что это «двушка» в 38 квадратных метров — квартира с качественным ремонтом, но без уникальных примочек. Туда нельзя попасть людям с детьми, животными, вредными привычками и любителям устраивать вечеринки. Автор объявления пишет, что есть возможность длительной аренды.

Судя по всему, в объявление закралась ошибка, и стоимость аренды за сутки в сто раз ниже.

Если говорить о другом, не менее популярном, сервисе объявлений, то там можно найти квартиры в аренду до 350 тысяч рублей в месяц.

Например, за 300 тысяч рублей в начале января сдавали студию премиум класса в элитном ЖК на берегу Дона. Арендодатель утверждает, что площадь квартиры составляет 30 «квадратов» и на них умещаются все необходимые удобства. Также он по договоренности может предложить услуги уборки и смены постельного белья.

В настоящее время объявление снято с публикации, вероятно, собственник уже нашел арендаторов на свою жилплощадь.

За 350 тысяч рублей в Ростове также можно было снять 4-комнатную квартиру в 230 «квадратов» с террасой и зоной барбекю. Она находится по адресу улица Социалистической. В квартире есть четыре санузла. В стоимость месячной аренды также входит место на подземной парковке.

Это объявление также уже недоступно для просмотра.

За пятикомнатную квартиру в 183 квадратных метра, расположенную на улице Максима Горького, также просили 350 тысяч рублей в месяц. Там есть прачечная, мебель из натурального дерева и лоджия, оборудованная под кабинет. В квартире два совмещенных санузла и две лоджии.

В настоящее время собственник также снял объявление с публикации.

Ранее риелтор рассказала, стоит ли брать ипотеку в Ростове-на-Дону.

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