Полмиллиона в сутки: как выглядят квартиры с самой дорогой арендой в Ростове-на-Дону

Например, 4-комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, расположенную на проспекте Чехова, 63, сдавали в начале января в Ростове за 295 тысяч рублей в месяц. Общая площадь помещения составляет 116,6 квадратных метра. В квартире есть вся необходимая мебель и техника. Обустроено пространство в минималистичном современном стиле и в стиле лофт. В квартире есть просторная ванная, две спальни, комнаты, подходящие под детскую и рабочий кабинет.