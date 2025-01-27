Появились кадры с места пожара в ростовском СИЗО №1

Posted 27 января, 06:25
Published 27 января, 06:25
Modified 27 января, 06:27
Updated 27 января, 06:27
ЧП случилось ранним утром 27 января. По предварительной информации, пламя успело уничтожить несколько квадратных метров помещения в административном здании. О пострадавших или погибших пока ничего не известно.
Прибывшие спасатели потушили огонь. На месте также дежурили сотрудники полиции.
Некоторые telegram-каналы сообщали о взрыве, предшествующем возгоранию. Однако в ГУФСИН это опровергли.
— Слишком много событий на одно СИЗО приходится, — отметили в комментариях пользователи telegram.
И действительно, не прошло и года, как изолятор снова оказался в сводке новостей. В июне 2024 года учреждение прославилось на всю страну из-за попытки побега заключенных. Шестеро мужчин выбрались из камер, взяли в заложники сотрудников СИЗО и требовали оружие, транспорт и возможность уехать. Все закончилось ликвидацией террористов. Выжить удалось только одному из захватчиков.