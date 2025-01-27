Появились кадры с места пожара в ростовском СИЗО №1

И действительно, не прошло и года, как изолятор снова оказался в сводке новостей. В июне 2024 года учреждение прославилось на всю страну из-за попытки побега заключенных. Шестеро мужчин выбрались из камер, взяли в заложники сотрудников СИЗО и требовали оружие, транспорт и возможность уехать. Все закончилось ликвидацией террористов. Выжить удалось только одному из захватчиков.