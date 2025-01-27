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Posted 27 января, 07:56

Published 27 января, 07:56

Modified 27 января, 17:40

Updated 27 января, 17:40

Личные дела заключенных уничтожил пожар в СИЗО №1 в Ростове

Пожар в СИЗО №1 в Ростове уничтожил личные дела заключенных

27 января 2025, 07:56
Фото: 1MI. Личные дела заключенных уничтожил пожар в СИЗО №1 в Ростове
Во время пожара в СИЗО №1 в Ростове сгорели личные дела заключенных. Об этом 27 января сообщает Life со ссылкой на telegram-канал SHOT.

СМИ пишет, что в результате ЧП было уничтожено около десятка личных дел. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Якобы одна из сотрудниц СИЗО не выключила рубильник в электрощитке, когда уходила со смены. В итоге проводка не выдержала напряжения.

Скандально известный СИЗО №1 в Ростове загорелся утром 27 января
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Однако в ГУФСИН информацию о сгоревших делах опровергли.

— Личные дела в данном помещении не хранились, — отметили в федеральной службе.

Напомним, возгорание случилось в одном из помещений административного здания. Спасатели быстро приехали на вызов и потушили огонь на пяти квадратных метров.

Когда в прошлый раз сработала система оповещения ЧС, спасателям даже нечего было тушить — все обошлось небольшим задымлением.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#ЧС#СИЗО#Спасатели#Ростов#Электропроводка#Происшествия#Короткое замыкание
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