Пожар в СИЗО №1 в Ростове уничтожил личные дела заключенных

Posted 27 января, 07:56
Published 27 января, 07:56
Modified 27 января, 17:40
Updated 27 января, 17:40
СМИ пишет, что в результате ЧП было уничтожено около десятка личных дел. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Якобы одна из сотрудниц СИЗО не выключила рубильник в электрощитке, когда уходила со смены. В итоге проводка не выдержала напряжения.
Однако в ГУФСИН информацию о сгоревших делах опровергли.
— Личные дела в данном помещении не хранились, — отметили в федеральной службе.
Напомним, возгорание случилось в одном из помещений административного здания. Спасатели быстро приехали на вызов и потушили огонь на пяти квадратных метров.
Когда в прошлый раз сработала система оповещения ЧС, спасателям даже нечего было тушить — все обошлось небольшим задымлением.