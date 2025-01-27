Пожар в СИЗО №1 в Ростове уничтожил личные дела заключенных

СМИ пишет, что в результате ЧП было уничтожено около десятка личных дел. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Якобы одна из сотрудниц СИЗО не выключила рубильник в электрощитке, когда уходила со смены. В итоге проводка не выдержала напряжения.