«Предлагают пить керосин»: врач предложил создать реестр целителей в Ростове-на-Дону

Posted 27 января, 17:18
Published 27 января, 17:18
Modified 27 января, 17:18
Updated 27 января, 17:18
Напомним, что в Башкирии создали первый в России реестр учета выданных разрешений на занятие народной медициной. Информация об этом появилась на сайте местного Минздрава в середине января.
Ростовские доктора считают, что реестр «народных целителей» необходимо создавать и на Дону. Его наличие, по мнению медиков, позволит защитить ростовчан от шарлатанов из соцсетей, обещающих исцеление от любых болезней. И принесет понимание — кто будет отвечать за возникновение неблагоприятных ситуаций.
«Народных целителей, без лицензий, множество. И они не отвечают за свои действия. А этого быть не должно. У нас есть статья закона, где четко прописано, как можно стать народным целителем. Но наши псевдоцелители игнорируют это. И я считаю, что 99,9% из них самозванцы», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор вспоминает пример из жизни.
«Когда я учился, меня интересовала дерматология, я ходил в кружок. Однажды к нам на занятие пришел читать лекцию приезжий мужчина. Он рассказывал о том, как предлагает лечить фурункулез на лице особым методом. Рассказал, что лицо нужно заклеивать скотчем. И не просто так, а в определенном порядке — сверху вниз. Попросту говоря, он нес полную чушь. Мы, будущие медики, конечно же, посмеялись от души. Но он говорил так убедительно, что простые люди действительно могли бы в это поверить», — рассказывает врач.
Доктор добавляет, что просматривая сегодня публикации в соцсетях, нередко приходит в ужас от предлагаемых методов лечения — от людей, которые считают себя «народными целителями».
«Я видел советы рецептов капельниц из грибов, которые вымачивали в воде, рекомендации пить керосин. Но это все опасно для жизни! А сколько людей у нас считают себя костоправами! Страшно подумать, скольких пациентов они отправили в инвалидное кресло! Жертв у таких горе целителей, как правило, много. И я удивляюсь — в попытке сэкономить небольшие деньги люди идут на серьезные риски, обращаясь к самозванцам», — комментирует эксперт.
Все это, по словам доктора, происходит потому, что шарлатаны способны хорошо убеждать. А психика человека так устроена, что при обмане, он верит в то, что хочет услышать.
«Поэтому создание реестра „народных целителей“ необходимо. Все травники, которые действительно лечат людей настоями, могут зарегистрировать свою продукцию как БАД. Это весьма несложная процедура, которая позволит приносить людям реальную пользу. Но контроль над этим должен быть очень жестким. Поскольку главная проблема заключается в том, что очень много людей хотят зарабатывать обманом», — констатирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский комик Александр Пономаренко обращался к травнице, практикующей народную медицину.