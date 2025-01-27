«Проснулась от воя сигналок»: жителей Ростова напугал жуткий грохот в 4 утра

Posted 27 января, 09:03
Published 27 января, 09:03
Modified 27 января, 09:05
Updated 27 января, 09:05
В соцсетях опубликовали кадры с уличной камеры видеонаблюдения. На них видно яркую вспышку и через несколько секунд — раскатистый грохот. Сразу после этого сработала сигнализация у машин.
Видео было сделано в микрорайоне Левенцовке. Однако в комментариях к посту telegram-канала «Это Ростов новости» подписчики уточнили, что слышали то же самое и на Портовой, и даже в Батайске.
— Было два взрыва с разницей в 3-5 минут, прям сильно бахнуло, — пишут очевидцы. — Второй еще сильнее был
— На Портовой проснулась от грохота и воя сигналок. Сначала гремело в 4.07, потом в 4.09, — добавляют другие.
Несколько дней назад под атаку БПЛА попали три района Ростовской области. В этот раз официальной информации о беспилотниках не поступало. Возможно, источником грохота был переход самолета на сверхзвук или петарда.