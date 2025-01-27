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Posted 27 января, 09:03

Published 27 января, 09:03

Modified 27 января, 09:05

Updated 27 января, 09:05

Жителей Ростова напугал жуткий грохот в 4 утра 27 января

«Проснулась от воя сигналок»: жителей Ростова напугал жуткий грохот в 4 утра

27 января 2025, 09:03
Фото: Unsplash. Жителей Ростова напугал жуткий грохот в 4 утра 27 января

Жителей Ростова напугал жуткий грохот в 4 утра 27 января

В Ростове местные жители сообщили о сильном грохоте, похожем на взрыв. Страшный звук раздался ранним утром 27 января.

В соцсетях опубликовали кадры с уличной камеры видеонаблюдения. На них видно яркую вспышку и через несколько секунд — раскатистый грохот. Сразу после этого сработала сигнализация у машин.

Видео было сделано в микрорайоне Левенцовке. Однако в комментариях к посту telegram-канала «Это Ростов новости» подписчики уточнили, что слышали то же самое и на Портовой, и даже в Батайске.

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— Было два взрыва с разницей в 3-5 минут, прям сильно бахнуло, — пишут очевидцы. — Второй еще сильнее был
— На Портовой проснулась от грохота и воя сигналок. Сначала гремело в 4.07, потом в 4.09, — добавляют другие.

Несколько дней назад под атаку БПЛА попали три района Ростовской области. В этот раз официальной информации о беспилотниках не поступало. Возможно, источником грохота был переход самолета на сверхзвук или петарда.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Батайск#Взрыв#Самолет#Левенцовка#БПЛА#Ростов#Сигнализация#Портовая#Происшествия
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