Ростовский «Леруа Мерлен» стал «Лемана ПРО»: что ждет клиентов после ребрендинга

Posted 27 января, 09:45
Published 27 января, 09:45
Modified 27 января, 13:34
Updated 27 января, 13:34
Первое, что бросается в глаза при посещении гипермаркета — это конечно же фасад. Он стал более эффектным и в то же время по-своему домашним. На кассовых зонах появилось гораздо больше свободного места, сотрудники в яркой форме приветливо улыбаются и предлагают проконсультировать по любому вопросу. В гипермаркете трудятся 374 сотрудника, из которых 44 работают с момента открытия магазина.
Подняв взгляд выше, понимаешь, что поменялись цвет и навигация торгового зала, а пройдя в центр магазина, замечаешь большое количество новых проектных зон. Здесь специалисты помогают спроектировать и визуализировать пространство, вписать в квадратуру квартиры кухню, гардеробную систему или грамотно расположить сантехнику.
Несмотря на ранний час, один из проектировщиков уже занят клиентом. Покупатель Евгения приехала в «Лемана ПРО» вместе с мужем. Она охотно делится, что именно послужило причиной для такого раннего визита.
— Мы долгое время искали столешницу и панели для отделки балкона. Промониторив интернет-пространство и посетив, наверное, все региональные магазины, где продаются строительные материалы, нужные нам товары нашли только здесь. Причем, когда мы приехали сюда и увидели возможность выбора, наша концепция по отделке балкона полностью изменилась. Поэтому мы остановились совсем на другом, — рассказывает покупатель.
Прогулка по торговым рядам гипермаркета сталкивает нас с мужчиной, который везет перед собой огромную тележку. В ней можно увидеть как стройматериалы, так и различное оборудование для кухонной зоны. На заданный вопрос: зачем вам столько всего, он отвечает, что посещение этого магазина давно стало частью его работы.
— Я профессиональный риелтор, но помимо сделок с недвижимостью занимаюсь ремонтом квартир. Мы приходим сюда, так как здесь всегда большой выбор от крупных до самых мелких деталей, порой так необходимых при ремонте квартиры. Кроме того, само расположение магазина для нас очень удобно. Сейчас мы занимаемся отделкой квартир в Темерницком, поэтому близость объектов к такому гипермаркету также частично облегчает задачи. Мы уже купили раковину, смесители, оборудование для фильтрации и сейчас поедем в другие отделы, — делится мужчина.
По его словам, огромным преимуществом является возможность формировать интернет-заказы в личном кабинете и копить баллы за покупки. Для профессиональный клиентов в сети действует специальная программа лояльности с повышенным начислением баллов за все покупки.
В одном из торговых рядов мужчина загружает несколько корзин бечевками различной толщины. Его зовут Денис, и, по его словам, он занимается озеленением. В обновленном магазине мужчина оказался в первый раз и сразу заметил некоторые изменения.
— Приезжаю сюда примерно раз в два месяца. Сегодня удивился, что магазин сменил название. Сама вывеска стала гораздо интереснее и современнее, что касается ассортимента, то, на мой взгляд, он остался без изменений. Такой же большой выбор и такие же демократичные цены, — отмечает покупатель.
Действительно, здесь можно купить не только товары для дома, сада и ремонта, но и воспользоваться дополнительными услугами, среди которых проектирование кухни, колеровка, распил материалов или пошив штор. Наверное, поэтому эта сеть и полюбилась жителям Ростовской области.
Первый гипермаркет в Ростове-на-Дону открылся в далеком 2007-м. Магазин на ул. Обсеваторной, 15 начал свою работу в 2009 году. Сегодня его посещают более 10 тысяч покупателей ежедневно.
Как поясняет директор магазина «Лемана ПРО» на Обсерваторной Елена Дмитриева, с ребрендингом компания ставит перед собой задачу завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив при этом лидерство в сегменте B2C.
— Для достижения этой цели, а также для того, чтобы оставаться лидером, отвечая новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов, было принято решение о ребрендинге. Смена названия придаст бренду актуальность, экспертность, ориентацию на профессиональных клиентов и подчеркнет социально экологическую ответственность компании, которая продолжает уверенно удерживать свои позиции, делая ставку на высокие стандарты качества обслуживания, — говорит Елена.
По ее словам, сегодня сеть активно развивает онлайн-сегмент, привлекая год от года около 20% новых покупателей.
— Широкий спектр услуг позволяет удовлетворить практически любой запрос клиентов через наших партнеров. Мы также самостоятельно разрабатываем дизайн-проекты, учитывая потребности своих покупателей в удобстве и комфорте. Благодаря сотрудничеству с более чем 30 надежными местными поставщиками, мы предлагаем высококачественные товары, отвечающие самым высоким требованиям, — добавляет директор магазина.
Новая концепция отразилась и в самом названии торговой сети, где под LE (фр. LEADER подразумевается лидерство рынка), под Ma (фр. MAISON — дом), а Na (фр. NATURE подчеркивает экологическую и социальную ответственность). PRO стало обозначением фокуса на профессионалах. Неслучайно именно дом стал для «Лемана ПРО» символом бренда.
Напомним, что французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту еще в марте 2023 года. Передача операционного контроля состоялась в том же году, а летом 2024 года менеджмент компании объявила о ребрендинге торговой сети.