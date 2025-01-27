Ростовский «Леруа Мерлен» стал «Лемана ПРО»: что ждет клиентов после ребрендинга

— Я профессиональный риелтор, но помимо сделок с недвижимостью занимаюсь ремонтом квартир. Мы приходим сюда, так как здесь всегда большой выбор от крупных до самых мелких деталей, порой так необходимых при ремонте квартиры. Кроме того, само расположение магазина для нас очень удобно. Сейчас мы занимаемся отделкой квартир в Темерницком, поэтому близость объектов к такому гипермаркету также частично облегчает задачи. Мы уже купили раковину, смесители, оборудование для фильтрации и сейчас поедем в другие отделы, — делится мужчина.