Скандально известному ростовскому блогеру Авакяну сожгли машину

Posted 27 января, 16:47
Published 27 января, 16:47
Modified 27 января, 16:49
Updated 27 января, 16:49
Блогер опубликовал видео, на котором видно, как двое неизвестных в капюшонах поливают автомобиль горючей смесью и поджигают.
«Недолго радовался я новому авто…00:46 подожгли и сгорела за считанные минуты с учетом того, что соседи пытались потушить», — пишет Авакян.
Это — уже вторая подобная новость за полгода. В начале сентября 2024 года блогер сообщил, что на парковке загорелась его Hyundai Elantra.
Недавно Авакян рассказал RostovGazeta, что бывшему сотруднику собственной безопасности главка МВД Дмитрию Скорнякову якобы вменили мелкое хулиганство за мат в общественном месте.
По словам блогера, он случайно встретил Скорнякова в отделе полиции. Авакян отметил, что бывший полицейский подставил его в 2019 году. Подробнее об этом случае — в материале RostovGazeta.