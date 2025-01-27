Скандально известный СИЗО №1 в Ростове загорелся утром 27 января

Posted 27 января, 05:25
Published 27 января, 05:25
Modified 27 января, 05:44
Updated 27 января, 05:44
Подробности происшествия пока неизвестны. Очевидно, ЧП обошлось без пострадавших, а сам пожар удалось быстро потушить. Официально эту информацию не уточняли.
СИЗО №1 стало известно на всю страну после того, как заключенные едва не сбежали, взяв в заложники сотрудников изолятора. Спустя много часов захватчиков ликвидировали. В живых остался только один из шести парней — он чудом выжил после ранения.
После инцидента в изоляторе начались масштабные проверки.
В середине января появилась информация о новой попытке побега из-под стражи. Сообщалось якобы о подкопе, однако в ГУ ФСИН это опровергло.