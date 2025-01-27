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Posted 27 января, 05:25

Published 27 января, 05:25

Modified 27 января, 05:44

Updated 27 января, 05:44

Скандально известный СИЗО №1 в Ростове загорелся утром 26 января

Скандально известный СИЗО №1 в Ростове загорелся утром 27 января

27 января 2025, 05:25
Фото: rostovgazeta.ru. Скандально известный СИЗО №1 в Ростове загорелся утром 26 января
В Ростове произошел пожар в следственном изоляторе №1 на улице Максима Горького, 219. ЧП случилось ранним утром 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ ФСИН.

Подробности происшествия пока неизвестны. Очевидно, ЧП обошлось без пострадавших, а сам пожар удалось быстро потушить. Официально эту информацию не уточняли.

СИЗО №1 стало известно на всю страну после того, как заключенные едва не сбежали, взяв в заложники сотрудников изолятора. Спустя много часов захватчиков ликвидировали. В живых остался только один из шести парней — он чудом выжил после ранения.

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После инцидента в изоляторе начались масштабные проверки.

В середине января появилась информация о новой попытке побега из-под стражи. Сообщалось якобы о подкопе, однако в ГУ ФСИН это опровергло.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Ростов#Происшествия#Захват заложников
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