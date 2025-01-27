Стало известно, что происходит в СИЗО №1 в Ростове после пожара 27 января

Posted 27 января, 06:51
Published 27 января, 06:51
Modified 27 января, 06:53
Updated 27 января, 06:53
По информации федеральной службы, ЧП обошлось без пострадавших. Режимное учреждение продолжило работать в штатном режиме. А по факту происшествия начали проводить проверку. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства пожара.
Напомним, пожар случился в одном из помещений административного здания утром 27 января. Некоторые telegram-каналы сообщали о взрыве, который якобы предшествовал воспламенению. Однако в ГУФСИН это опровергли.
Спасатели потушили возгорание на площади около пяти квадратных метров. Подробнее о причине пожара читайте здесь.