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Posted 27 января, 06:51

Published 27 января, 06:51

Modified 27 января, 06:53

Updated 27 января, 06:53

Что происходит в СИЗО №1 в Ростове после пожара 27 января

Стало известно, что происходит в СИЗО №1 в Ростове после пожара 27 января

27 января 2025, 06:51
Фото: 30.mchs.gov.ru. иллюстрация. Что происходит в СИЗО №1 в Ростове после пожара 27 января

В ГУФСИН сообщили подробности пожара в СИЗО №1 в Ростове

В Ростове-на-Дону произошел пожар в следственном изоляторе на улице Горького, 219. Что там сейчас происходит, сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

По информации федеральной службы, ЧП обошлось без пострадавших. Режимное учреждение продолжило работать в штатном режиме. А по факту происшествия начали проводить проверку. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства пожара.

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Напомним, пожар случился в одном из помещений административного здания утром 27 января. Некоторые telegram-каналы сообщали о взрыве, который якобы предшествовал воспламенению. Однако в ГУФСИН это опровергли.

Спасатели потушили возгорание на площади около пяти квадратных метров. Подробнее о причине пожара читайте здесь.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Взрыв#Спасатели#Проверка#ГУФСИН
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