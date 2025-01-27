Тренд на стройность привел к снижению количества продаж в сетях быстрого питания

В России в прошлом году компания «Промомед» представила лекарственное средство на основе семаглутида. Препарат под названием «Велгия» предназначен для пациентов, имеющих метаболические расстройства, такие как ожирение, избыточный вес и диабет второго типа. Безусловно, как и любое лекарство, его применение должно осуществляться только после консультации с врачом.