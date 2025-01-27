Тренд на стройность привел к снижению количества продаж в сетях быстрого питания

Posted 27 января, 16:22
Published 27 января, 16:22
Modified 27 января, 16:22
Updated 27 января, 16:22
Так, согласно информации Ленты.Ру, с апреля по июнь отмечено снижение посещаемости: у Burger King — на 3,86 процента, у Wendy’s — 3,24 процента, а у McDonald’s — 2,5 процента.
Основной причиной этого явления стал рост популярности здорового питания, который постепенно вытесняет тренд на бодипозитив. Этот тренд, в свою очередь, стал реакцией на необходимость принятия себя для людей, не сумевших избавиться от избыточного веса, пишет 56orb.ru.
Россияне также следуют за мировыми изменениями. Рестораторы отмечают, что потребители все чаще выбирают полезные блюда, даже в заведениях быстрого питания.
Для многих, кто боролся с лишним весом, положительные изменения стали возможны благодаря появлению препарата «Оземпик» и его аналогов, разработанных для диабетиков и пациентов с ожирением.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах более 40% взрослого населения страдает от лишнего веса, что приводит к миллионам выписываемых рецептов на «модные» фармацевтические препараты каждый год.
В России в прошлом году компания «Промомед» представила лекарственное средство на основе семаглутида. Препарат под названием «Велгия» предназначен для пациентов, имеющих метаболические расстройства, такие как ожирение, избыточный вес и диабет второго типа. Безусловно, как и любое лекарство, его применение должно осуществляться только после консультации с врачом.
Примечательно, что во время приема медикаментов, содержащих семаглутид, многие пациенты не только теряли вес, но и избавлялись от некоторых вредных привычек. В частности, у них наблюдалось снижение тяги к сладостям, фастфуду, а также к курению и алкоголю.
Согласно доступным аналитическим отчетам, издание Bloomberg подтверждает, что эти препараты действительно снижают тягу к сладкому, никотину и спиртным напиткам. Из-за этого эксперты выражают беспокойство по поводу снижения объемов продаж у производителей данной продукции. Подтверждением служит и падение продаж в сетях быстрого питания.
Тем не менее похоже, что для большинства людей вопрос здоровья стал более важным, чем приобретение быстрой, но не очень полезной еды.