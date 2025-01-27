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Posted 27 января, 14:26

Published 27 января, 14:26

Modified 27 января, 14:28

Updated 27 января, 14:28

В ГАИ назвали самые опасные участки М-4 «Дон» из-за густого тумана

В ГАИ назвали самые опасные участки М-4 в Ростовской области из-за тумана

27 января 2025, 14:26
Фото: Unsplash/ Dima Pechurin. В ГАИ назвали самые опасные участки М-4 «Дон» из-за густого тумана
Автовладельцам назвали самые опасные участки трассы М-4 «Дон» из-за густого тумана. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

Водителям стоит быть особо осторожными на нескольких участках автодороги. Это — 801-й километр трассы в Чертковском районе, а также участок с 838 по 856 километры в Миллеровском районе.

Автовладельцам посоветовали держать дистанцию между машинами и боковой интервал во время движения. Кроме того, необходимо соблюдать безопасную скорость и не идти на обгон, поскольку заметить встречное транспортное средство во время тумана сложно.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Транспорт#Госавтоинспекция#Туман#ГАИ
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