В ГАИ назвали самые опасные участки М-4 в Ростовской области из-за тумана

Posted 27 января, 14:26
Published 27 января, 14:26
Modified 27 января, 14:28
Updated 27 января, 14:28
Водителям стоит быть особо осторожными на нескольких участках автодороги. Это — 801-й километр трассы в Чертковском районе, а также участок с 838 по 856 километры в Миллеровском районе.
Автовладельцам посоветовали держать дистанцию между машинами и боковой интервал во время движения. Кроме того, необходимо соблюдать безопасную скорость и не идти на обгон, поскольку заметить встречное транспортное средство во время тумана сложно.