В ГУФСИН назвали причину пожара в СИЗО №1 в Ростове

Posted 27 января, 06:01
Published 27 января, 06:01
Modified 27 января, 06:18
Updated 27 января, 06:18
По предварительной информации, одно из помещений в административном здании загорелось из-за короткого замыкания проводки.
Подобное ЧП было и в августе 2024 года. Тогда обошлось без горения, но тоже случилось короткое замыкание. Место происшествия было на той же территории — в административном здании. Вероятно, за полгода с проводкой проблему так и не решили.
Однако это не первое, с чем у горожан ассоциируется СИЗО №1. Намного больше изолятор запомнился попыткой побега сразу шестерых заключенных, которые взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения. Попытка успехом не увенчалась, но наделала такого шума, что инцидент несколько дней обсуждали в федеральных СМИ.