rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 06:01

Published 27 января, 06:01

Modified 27 января, 06:18

Updated 27 января, 06:18

В ГУФСИН назвали причину пожара в СИЗО №1 в Ростове

В ГУФСИН назвали причину пожара в СИЗО №1 в Ростове

27 января 2025, 06:01
Фото: 1MI. В ГУФСИН назвали причину пожара в СИЗО №1 в Ростове
В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, из-за чего случился пожар в следственном изоляторе. ЧП на улице Максима Горького, 219 прокомментировали 27 января.

По предварительной информации, одно из помещений в административном здании загорелось из-за короткого замыкания проводки.

Подобное ЧП было и в августе 2024 года. Тогда обошлось без горения, но тоже случилось короткое замыкание. Место происшествия было на той же территории — в административном здании. Вероятно, за полгода с проводкой проблему так и не решили.

В Ростове неизвестный поджег автозаправку на Всесоюзной
Узнать подробнее

Однако это не первое, с чем у горожан ассоциируется СИЗО №1. Намного больше изолятор запомнился попыткой побега сразу шестерых заключенных, которые взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения. Попытка успехом не увенчалась, но наделала такого шума, что инцидент несколько дней обсуждали в федеральных СМИ.

Читайте также:
Тела выносили в черных мешках: прокуратура проверит причины пожара под РостовомДесятки человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Ростове на ЗападномСкандально известный СИЗО №1 в Ростове загорелся утром 27 января
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Ростов#Инцидент#Заключенные#ГУФСИН#Короткое замыкание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика