В России расширяется сервис выкупа смартфонов на площадке объявлений

Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито», отметил стабильный рост интереса пользователей платформы к продаже смартфонов. По его словам, многие предпочитают реализовывать свои устройства через специальные сервисы выкупа — привлекает то, что нет необходимости вести переписку, торговаться и общаться с покупателями. По итогам прошлого года количество сделок по продаже телефонов через такие программы возросло почти в шесть раз.