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Posted 27 января, 12:50

Published 27 января, 12:50

Modified 27 января, 12:52

Updated 27 января, 12:52

В России расширяется сервис выкупа смартфонов на площадке объявлений

В России расширяется сервис выкупа смартфонов на площадке объявлений

27 января 2025, 12:50
Фото: 1MI.
Платформа «Авито» начала тестирование программы выкупа смартфонов в партнерстве с сетью «М.Видео-Эльдорадо». Сервис позволяет пользователям быстро продать свои старые устройства без необходимости общения с покупателями.

Для пользования услугой нужно заполнить анкету с информацией о состоянии телефона, после чего будет произведен расчет его стоимости. На данный момент пилотный проект доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Пользователю потребуется ответить на ряд вопросов о состоянии устройства. На основе представленной информации будет озвучена предварительная цена за смартфон. Далее продавцу нужно привезти гаджет в пункт продажи ретейлера. После офлайн-диагностики смартфона продавец сможет получить деньги на банковскую карту.

Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито», отметил стабильный рост интереса пользователей платформы к продаже смартфонов. По его словам, многие предпочитают реализовывать свои устройства через специальные сервисы выкупа — привлекает то, что нет необходимости вести переписку, торговаться и общаться с покупателями. По итогам прошлого года количество сделок по продаже телефонов через такие программы возросло почти в шесть раз.

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