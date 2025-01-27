В России расширяется сервис выкупа смартфонов на площадке объявлений

Posted 27 января, 12:50
Published 27 января, 12:50
Modified 27 января, 12:52
Updated 27 января, 12:52
Для пользования услугой нужно заполнить анкету с информацией о состоянии телефона, после чего будет произведен расчет его стоимости. На данный момент пилотный проект доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Пользователю потребуется ответить на ряд вопросов о состоянии устройства. На основе представленной информации будет озвучена предварительная цена за смартфон. Далее продавцу нужно привезти гаджет в пункт продажи ретейлера. После офлайн-диагностики смартфона продавец сможет получить деньги на банковскую карту.
Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито», отметил стабильный рост интереса пользователей платформы к продаже смартфонов. По его словам, многие предпочитают реализовывать свои устройства через специальные сервисы выкупа — привлекает то, что нет необходимости вести переписку, торговаться и общаться с покупателями. По итогам прошлого года количество сделок по продаже телефонов через такие программы возросло почти в шесть раз.