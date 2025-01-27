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Posted 27 января, 17:08

Published 27 января, 17:08

Modified 27 января, 17:10

Updated 27 января, 17:10

В Ростове хотят внедрить бесплатные пересадки с электрички на автобус

В Ростове хотят внедрить бесплатные пересадки с электрички на автобус

27 января 2025, 17:08
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове хотят внедрить бесплатные пересадки с электрички на автобус
В Ростове собираются внедрить бесплатные пересадки между электричкой и автобусом. Об этом рассказали на портале «Ростовский городской транспорт».

Сообщается, что в данный момент организаторы проекта занимаются административными вопросами. А завершенный проект решения планируют предоставить в начале 2025 года.

«Проект никто намеренно не тормозит — всё общение происходит конструктивно, железнодорожники и власти Ростова тоже заинтересованы в реализации», — сообщил замдиректора транспортного оператора «Агентство развития платежных систем» Алексей Торицын.

Напомним, проект по «бесшовным поездкам» планируют реализовать уже несколько лет. Так, ранее RostovGazeta писала, что бесплатную пересадку хотят осуществить при помощи единой пересадочной карты в системе «Городская электричка — Автобус». Таким образом планируется улучшить транспортное обслуживание местных жителей.

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Ранее в Ростове сняли с маршрута автобус с замёрзшими пассажирами.

До этого власти организовали массовый рейд по городским автобусам.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Автобус#Транспорт#Электричка#Последние новости Ростова на сегодня
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