В Ростове хотят внедрить бесплатные пересадки с электрички на автобус

Напомним, проект по «бесшовным поездкам» планируют реализовать уже несколько лет. Так, ранее RostovGazeta писала, что бесплатную пересадку хотят осуществить при помощи единой пересадочной карты в системе «Городская электричка — Автобус». Таким образом планируется улучшить транспортное обслуживание местных жителей.