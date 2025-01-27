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Posted 27 января, 15:09

Published 27 января, 15:09

Modified 27 января, 15:11

Updated 27 января, 15:11

Итоги понедельника: в Ростове загорелось СИЗО, а в регионе избавляются от мазута

В Ростове потушили пожар в СИЗО, а власти решают, что делать с песком с мазутом

27 января 2025, 15:09
Фото: Оперштаб Кубани. Итоги понедельника: в Ростове загорелось СИЗО, а в регионе избавляются от мазута
В СИЗО №1 в Ростове вспыхнул пожар, а врио губернатора региона Юрий Слюсарь уволил первого замгубернатора Александра Скрябина и рассказал, что сделают с опасным замазученным песком из Анапы.

Кадровые изменения

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил своего первого зама Александра Скрябина 27 января.

Сообщается, что указ об освобождении чиновника от должности уже подписан. Скрябин перейдет на другое место работы, но какое именно, неизвестно.

Напомним, что первым замом губернатора чиновник стал полтора года назад — в сентябре 2023 года. До этого он три года замещал должность зама.

Известно, что Скрябин окончил РГСУ, является кандидатом технических наук и доцентом кафедры водоснабжения.

В ГУФСИН назвали причину пожара в СИЗО №1 в Ростове
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Пожар в изоляторе

27 января в следственном изоляторе на улице Максима Горького, 219 вспыхнул пожар. В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что причиной стало возгорание в одном из помещений в административном здании из-за короткого замыкания электропроводки.

Пожар в изоляторе
Пожар в изоляторе. Фото: тг-канал rentv_news

По информации федеральной службы, ЧП обошлось без пострадавших. Учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, СИЗО №1 стало известно на всю Россию после инцидента, когда заключенные взяли сотрудников изолятора в заложники и пытались сбежать. Попытку пресекли, а террористов ликвидировали.

Юрий Слюсарь рассказал, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы
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Опасный песок

Напомним, 25 января стало известно, что на территорию региона привезли загрязненный песок с побережья Черного моря для переработки.

26 января врио губернатора региона Юрий Слюсарь по просьбам местных жителей запретил ввоз. Причиной стало то, что на полигоне компании, которая заключил контракт с МЧС Кубани, нет условий для утилизации опасного песка.

По словам главы региона, песок не повезут ни в Семикаракорск, ни в Большой Лог. Это решение согласовали с заместителем Минприроды России, который недавно приезжал в регион.

— Въезд фур на полигон по-прежнему запрещен. На территории круглосуточно дежурит полиция и общественники — местные жители, работает природоохранная прокуратура, Росприроднадзор и Минприроды, — отчитался Юрий Слюсарь. — Вчера на территорию области прибыли ещё 20 грузовиков с песком, но на полигон их не пустили. Фуры развернули, и они отправились обратно.

27 января Слюсарь рассказал о планах по утилизации уже завезенного мазута. Сообщается, что его отвезут на полигон в Усть-Донецке и используют в качестве топлива для утилизации других отходов.

Уточняется, что в данный момент на площадке работают надзорные органы, которые будут контролировать весь процесс.

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