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Posted 27 января, 09:44

Published 27 января, 09:44

Modified 27 января, 09:46

Updated 27 января, 09:46

Водитель легковушки погиб в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

Водитель легковушки погиб в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

27 января 2025, 09:44
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Водитель легковушки погиб в жестком ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области мужчина погиб развороченной легковушке после ДТП. Авария произошла утром 23 января на трассе Ростов -Семикаракорск — Волгодонск.

По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу. Он оказался прямо перед автомобилем Opel Zafira. «Девятка» и компактвэн на полном ходу врезались друг в друга и от удара разлетелись в разные стороны.

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Водитель легковушки скончался от полученных травм до приезда медиков. А 69-летний водитель Opel и его 65-летний пассажир попали в больницу.

Ранее RostovGazeta сообщала о ДТП с микроавтобусом на этой же трассе, в котором погибли два человека и семеро — пострадали.

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