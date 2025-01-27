Водитель легковушки погиб в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу. Он оказался прямо перед автомобилем Opel Zafira. «Девятка» и компактвэн на полном ходу врезались друг в друга и от удара разлетелись в разные стороны.