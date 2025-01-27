Водитель легковушки погиб в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 27 января, 09:44
Published 27 января, 09:44
Modified 27 января, 09:46
Updated 27 января, 09:46
По предварительной информации, 67-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу. Он оказался прямо перед автомобилем Opel Zafira. «Девятка» и компактвэн на полном ходу врезались друг в друга и от удара разлетелись в разные стороны.
Водитель легковушки скончался от полученных травм до приезда медиков. А 69-летний водитель Opel и его 65-летний пассажир попали в больницу.
Ранее RostovGazeta сообщала о ДТП с микроавтобусом на этой же трассе, в котором погибли два человека и семеро — пострадали.