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Posted 27 января, 13:48

Published 27 января, 13:48

Modified 27 января, 13:50

Updated 27 января, 13:50

Автодор предупредил об опасном тумане в Ростовской области

Водителей предупредили о резком снижении видимости на М-4 в Ростовской области

27 января 2025, 13:48
Фото: wikimedia.org. Автодор предупредил об опасном тумане в Ростовской области
«Автодор» предупредил водителей о густом тумане на дорогах Ростовской области, в том числе на федеральной трассе М-4 «Дон». Информация об этом появилась в телеграм-канале компании.

Сообщается, что 27 января на территории региона значительно снизится видимость из-за густого тумана. Уточняется, что она может уменьшиться вплоть до ста метров.

Автовладельцам посоветовали быть осторожными на дорогах. Также в компании напомнили о важности соблюдения скоростного режима и использования освещения.

Кроме того, из-за большой вероятности возникновения аварий водителям посоветовали по возможности отложить поездки.

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Ранее стало известно, ждать ли снега жителям Ростовской области в феврале.

До этого в регионе из-за тумана произошло ДТП, в котором перевернулся автобус.

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