Водителей предупредили о резком снижении видимости на М-4 в Ростовской области

Posted 27 января, 13:48
Published 27 января, 13:48
Modified 27 января, 13:50
Updated 27 января, 13:50
Сообщается, что 27 января на территории региона значительно снизится видимость из-за густого тумана. Уточняется, что она может уменьшиться вплоть до ста метров.
Автовладельцам посоветовали быть осторожными на дорогах. Также в компании напомнили о важности соблюдения скоростного режима и использования освещения.
Кроме того, из-за большой вероятности возникновения аварий водителям посоветовали по возможности отложить поездки.
Ранее стало известно, ждать ли снега жителям Ростовской области в феврале.
До этого в регионе из-за тумана произошло ДТП, в котором перевернулся автобус.