Взрыв в СИЗО №1 опровергли в ГУФСИН по Ростовской области

Posted 27 января, 06:24
Published 27 января, 06:24
Modified 27 января, 06:26
Updated 27 января, 06:26
В некоторых telegram-каналах заявили о том, что в СИЗО на улице Максима Горького, 219 прогремел взрыв. А после этого уже начался пожар. Однако региональное управление ФСИН прокомментировало эту информацию. По данным федеральной службы, взрыва не было.
Ранее стало известно, из-за чего и где случилось возгорание. Подробнее об этом можно прочитать в материале RostovGazeta.
Примечательно, что на той же территории полгода назад случилось короткое замыкание. Правда, тогда обошлось без пламени. Прибывшие спасатели застали лишь задымление.