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Posted 27 января, 06:24

Published 27 января, 06:24

Modified 27 января, 06:26

Updated 27 января, 06:26

Взрыв в СИЗО №1 опровергли в ГУФСИН по Ростовской области

Взрыв в СИЗО №1 опровергли в ГУФСИН по Ростовской области

27 января 2025, 06:24
Фото: 1MI. Взрыв в СИЗО №1 опровергли в ГУФСИН по Ростовской области
В областном управлении ФСИН прокомментировали ЧП в СИЗО №1 в Ростове. По предварительной информации, взрыва перед пожаром не было.

В некоторых telegram-каналах заявили о том, что в СИЗО на улице Максима Горького, 219 прогремел взрыв. А после этого уже начался пожар. Однако региональное управление ФСИН прокомментировало эту информацию. По данным федеральной службы, взрыва не было.

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Ранее стало известно, из-за чего и где случилось возгорание. Подробнее об этом можно прочитать в материале RostovGazeta.

Примечательно, что на той же территории полгода назад случилось короткое замыкание. Правда, тогда обошлось без пламени. Прибывшие спасатели застали лишь задымление.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Взрыв#Спасатели#RostovGazeta#ГУФСИН#ТАСС#Короткое замыкание
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