Юрий Слюсарь рассказал, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы

Posted 27 января, 12:25
Published 27 января, 12:25
Modified 27 января, 12:27
Updated 27 января, 12:27
Компания «Чистота» заключили договор на переработку мазута. Его отвезут на полигон в Усть-Донецке и используют в качестве топлива для утилизации других отходов. Юрий Слюсарь отметил, что это обычная практика.
— Вчера был на этом полигоне. Сейчас там также работают надзорные органы, тщательно проверяют производственные мощности. Они же будут контролировать весь процесс, — отчитался врио губернатора.
Ранее Юрий Слюсарь заявил, что 20 фур с замазученным песком из Анапы развернули у полигона в Семикаракорском районе. После того, как площадку признали неподходящей для утилизации таких веществ, компании «Южный город» запретили привозить песок с нефтепродуктами. Однако часть машин к тому моменту была уже в пути.
— Интересно, эти 20 фур не высыпали грязный песок где-нибудь в лесополосе? — поинтересовались в комментариях подписчики. — Главное, чтобы грузовики действительно уехали назад, а не по дороге избавились от этого добра.