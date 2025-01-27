Юрий Слюсарь рассказал, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы

Ранее Юрий Слюсарь заявил, что 20 фур с замазученным песком из Анапы развернули у полигона в Семикаракорском районе. После того, как площадку признали неподходящей для утилизации таких веществ, компании «Южный город» запретили привозить песок с нефтепродуктами. Однако часть машин к тому моменту была уже в пути.