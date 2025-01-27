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Posted 27 января, 12:25

Published 27 января, 12:25

Modified 27 января, 12:27

Updated 27 января, 12:27

Юрий Слюсарь рассказал, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы

Юрий Слюсарь рассказал, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы

27 января 2025, 12:25
Фото: Оперштаб Кубани. Юрий Слюсарь рассказал, что сделают в Ростовской области с мазутом из Анапы
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о планах по утилизации мазута, привезенного с побережья Черного моря. Как его будут использовать, глава региона сообщил на своей странице в telegram 27 января.

Компания «Чистота» заключили договор на переработку мазута. Его отвезут на полигон в Усть-Донецке и используют в качестве топлива для утилизации других отходов. Юрий Слюсарь отметил, что это обычная практика.

— Вчера был на этом полигоне. Сейчас там также работают надзорные органы, тщательно проверяют производственные мощности. Они же будут контролировать весь процесс, — отчитался врио губернатора.
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Видео: ТГ Юрия Слюсаря.

Ранее Юрий Слюсарь заявил, что 20 фур с замазученным песком из Анапы развернули у полигона в Семикаракорском районе. После того, как площадку признали неподходящей для утилизации таких веществ, компании «Южный город» запретили привозить песок с нефтепродуктами. Однако часть машин к тому моменту была уже в пути.

— Интересно, эти 20 фур не высыпали грязный песок где-нибудь в лесополосе? — поинтересовались в комментариях подписчики. — Главное, чтобы грузовики действительно уехали назад, а не по дороге избавились от этого добра.
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