Юрий Слюсарь уволил первого замгубернатора Ростовской области Скрябина

Ранее в правительстве Ростовской области опустели еще несколько кресел. Поста лишились арестованный министр транспорта Виталий Кушнарев и министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко. Ходили слухи, что скоро может уйти с должности еще один замглавы — Вадим Артемов. Однако его увольнение в пресс-службе опровергли.