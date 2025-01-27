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Posted 27 января, 07:24

Published 27 января, 07:24

Modified 27 января, 07:26

Updated 27 января, 07:26

Юрий Слюсарь уволил первого замгубернатора Ростовской области Скрябина

Юрий Слюсарь уволил первого замгубернатора Ростовской области Скрябина

27 января 2025, 07:24
Фото: donland.ru. Юрий Слюсарь уволил первого замгубернатора Ростовской области Скрябина
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил своего первого зама Александра Скрябина. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале 27 января.

Юрий Слюсарь сообщил, что уже подписал указ об освобождении 49-летнего чиновника с его должности. Александр Скрябин перейдет на новое место работы, но какое именно, не уточняется.

Первым заместителем губернатора Скрябин пробыл около полутора лет — с сентября 2023 года. До этого он три года замещал должность зама.

Об Александре Скрябине известно немногое. В 1997 году он окончил РГСУ, стал кандидатом технических наук, доцентом по кафедре водоснабжения и водоотведения.

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На должности первого заместителя губернатора курировал вопросы экономического и развития инвестиционной, инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, а также торговой деятельности.

Ранее в правительстве Ростовской области опустели еще несколько кресел. Поста лишились арестованный министр транспорта Виталий Кушнарев и министр имущественных и земельных отношений Евгений Осыченко. Ходили слухи, что скоро может уйти с должности еще один замглавы — Вадим Артемов. Однако его увольнение в пресс-службе опровергли.

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