26 проектов из 9 регионов ЮФО и СКФО вышли в финал «Серебряного Лучника» — Юг

Posted 28 января, 11:43
Published 28 января, 11:43
Modified 28 января, 11:53
Updated 28 января, 11:53
На ежегодный конкурс принимаются проекты, реализованные в регионах Юга России. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии входят 11 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ЮФО и Москвы. Премию поддерживают крупные федеральные компании: «Магнит», концерн «Росэнергоатом» и АО «Волжский трубный завод». Партнерство такого уровня демонстрирует не только высокий статус Премии, но и заинтересованность крупных корпораций в развитии коммуникационной сферы.
В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты обращали внимание на актуальность коммуникационных задач, понимание целевых аудиторий проекта и умение работать с ними, коммуникационную стратегию, использование современных инструментов коммуникации, креативность, а главное — постановку целей и задач и их достижение. Каждый из показателей оценивался по 7-балльной шкале.
«Обычно в финал выходят три лучших проекта в номинации. Однако в этом сезоне в 2 номинациях топовые проекты набрали одинаковое количество баллов, и мы приняли решение вывести на защиту по 4 проекта в корпоративных и маркетинговых коммуникациях. Сейчас у коллег есть время подготовиться к презентациям, желаем всем собранности и уверенности в себе», — отметила исполнительный директор Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг Анна Айзенштадт.
Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 13 февраля 2025 года в Краснодаре (Медиацентр «Дом журналистики», ул. Гоголя, 70). Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».
В шорт-лист XV Региональной премии «Серебряный Лучник» — Юг вышли проекты:
Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты
Медиа Группа РБК Юг, Краснодарский край
Информационно-аналитический портал «Кавказ Сегодня», Ставропольский край
Деловая газета. Юг, Ростовская область
Корпоративные коммуникации
АО «Международный аэропорт Сочи» Краснодарский край
Ростовская АЭС, Ростовская область
АО «Волжский трубный завод», Волгоградская область
ООО «Краснодартеплоэнерго», Краснодарский край
Маркетинговые коммуникации
ООО «Аэродинамика», Краснодарский край
Инсити девелопмент, Краснодарский край
ГК «Прогресс Агро», Краснодарский край
ГК ТОЧНО, Краснодарский край
Коммуникации в благотворительности
АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», Москва
Агентство маркетинговых коммуникаций РИТМ, Краснодарский край
ГБУЗ РК «Центр крови», Республика Крым
Продвижение государственных и общественных программ
«Медиацентр „Дом журналистики“, Краснодарский край
Кавказ.РФ, Москва
БФ «КАРДО», Ставропольский край
Развитие и продвижение территорий
ООО «ЕвроМедиа», Ростовская область
АНО «Крымский туристский центр», Республика Крым
Smell Terra, Республика Калмыкия
Культурно-просветительские проекты
АНО «Дом Шварца», Республика Адыгея
Игорная зона «Красная Поляна», Краснодарский край
Фонд «Вольное дело», Краснодарский край
Событийные коммуникации
Wild Trail, Республика Дагестан
ООО «МРИЯ.ПРО», Республика Крым
RED ARENA, Краснодарский край