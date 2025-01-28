26 проектов из 9 регионов ЮФО и СКФО вышли в финал «Серебряного Лучника» — Юг

«Обычно в финал выходят три лучших проекта в номинации. Однако в этом сезоне в 2 номинациях топовые проекты набрали одинаковое количество баллов, и мы приняли решение вывести на защиту по 4 проекта в корпоративных и маркетинговых коммуникациях. Сейчас у коллег есть время подготовиться к презентациям, желаем всем собранности и уверенности в себе», — отметила исполнительный директор Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг Анна Айзенштадт.