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Posted 28 января, 11:43

Published 28 января, 11:43

Modified 28 января, 11:53

Updated 28 января, 11:53

26 проектов из 9 регионов ЮФО и СКФО вышли в финал «Серебряного Лучника» — Юг

26 проектов из 9 регионов ЮФО и СКФО вышли в финал «Серебряного Лучника» — Юг

28 января 2025, 11:43
Фото: «Серебряный лучник Юг».
Подведены итоги заочного этапа оценки проектов, заявленных на XV Региональную премию в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер премии.

На ежегодный конкурс принимаются проекты, реализованные в регионах Юга России. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии входят 11 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ЮФО и Москвы. Премию поддерживают крупные федеральные компании: «Магнит», концерн «Росэнергоатом» и АО «Волжский трубный завод». Партнерство такого уровня демонстрирует не только высокий статус Премии, но и заинтересованность крупных корпораций в развитии коммуникационной сферы.

В соответствии с регламентом премии заочный этап голосования проходил в закрытой системе под индивидуальным доступом каждого члена жюри. Эксперты обращали внимание на актуальность коммуникационных задач, понимание целевых аудиторий проекта и умение работать с ними, коммуникационную стратегию, использование современных инструментов коммуникации, креативность, а главное — постановку целей и задач и их достижение. Каждый из показателей оценивался по 7-балльной шкале.

Фото: «Серебряный лучник Юг»

«Обычно в финал выходят три лучших проекта в номинации. Однако в этом сезоне в 2 номинациях топовые проекты набрали одинаковое количество баллов, и мы приняли решение вывести на защиту по 4 проекта в корпоративных и маркетинговых коммуникациях. Сейчас у коллег есть время подготовиться к презентациям, желаем всем собранности и уверенности в себе», — отметила исполнительный директор Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Юг Анна Айзенштадт.

Очные защиты мастеров коммуникаций состоятся 13 февраля 2025 года в Краснодаре (Медиацентр «Дом журналистики», ул. Гоголя, 70). Проект, признанный наилучшим среди финалистов, автоматически войдет в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

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