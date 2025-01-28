Александр Ищенко: Важно соблюсти баланс при подготовке федеральных программ развития

Posted 28 января, 13:06
Published 28 января, 13:06
Modified 28 января, 13:08
Updated 28 января, 13:08
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко обратил внимание на то, что донской регион и Воронежская область в силу своего положения обладают особым значением для воссоединенных и освобожденных территорий.
«У нас на объектах стратегической инфраструктуры (дороги, водопроводы, газопроводы, энергосети) сосредоточены основные логистические потоки для Донбасса и Новороссии. Соответственно, вырастают трафик и нагрузка на эти объекты», — отметил спикер донского парламента.
Однако, как указал Александр Ищенко, Ростовская и Воронежская области потеряли статус приграничных и не являются формально геостратегическими территориями России, которым предоставляются определенные преференции. При этом Стратегия пространственного развития России на период до 2030 года прямо указывает на необходимость интеграции территорий Донбасса и Новороссии в единую транспортную сеть с приазовскими и граничащими с ними субъектами РФ. Кроме того, предусматривается масштабное развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья.
Спикер донского парламента предложил поручить отраслевым федеральным органам исполнительной власти обеспечить сбалансированный подход в поддержке Ростовской и Воронежской областей при подготовке новых или корректировке существующих программ развития транспортной, промышленной, социальной и иных видов инфраструктур.
Напомним, Законодательное собрание Ростовской области со всеми законодательными органами воссоединенных территорий связывают соглашения о межпарламентском сотрудничестве. В рамках интеграционных мероприятий и обмена опытом парламентской деятельности проводятся совместные семинары и совещания.