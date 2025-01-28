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Posted 28 января, 13:06

Published 28 января, 13:06

Modified 28 января, 13:08

Updated 28 января, 13:08

Александр Ищенко: Важно соблюсти баланс при подготовке федеральных программ развития

Александр Ищенко: Важно соблюсти баланс при подготовке федеральных программ развития

28 января 2025, 13:06
Фото: council.gov.ru.
Развитие взаимодействия между соседними регионами в рамках Содружества «Донбасс» вошло в число вопросов, рассмотренных на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ в Совете Федерации.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко обратил внимание на то, что донской регион и Воронежская область в силу своего положения обладают особым значением для воссоединенных и освобожденных территорий.

«У нас на объектах стратегической инфраструктуры (дороги, водопроводы, газопроводы, энергосети) сосредоточены основные логистические потоки для Донбасса и Новороссии. Соответственно, вырастают трафик и нагрузка на эти объекты», — отметил спикер донского парламента.

Однако, как указал Александр Ищенко, Ростовская и Воронежская области потеряли статус приграничных и не являются формально геостратегическими территориями России, которым предоставляются определенные преференции. При этом Стратегия пространственного развития России на период до 2030 года прямо указывает на необходимость интеграции территорий Донбасса и Новороссии в единую транспортную сеть с приазовскими и граничащими с ними субъектами РФ. Кроме того, предусматривается масштабное развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья.

Фото: council.gov.ru

Спикер донского парламента предложил поручить отраслевым федеральным органам исполнительной власти обеспечить сбалансированный подход в поддержке Ростовской и Воронежской областей при подготовке новых или корректировке существующих программ развития транспортной, промышленной, социальной и иных видов инфраструктур.

Напомним, Законодательное собрание Ростовской области со всеми законодательными органами воссоединенных территорий связывают соглашения о межпарламентском сотрудничестве. В рамках интеграционных мероприятий и обмена опытом парламентской деятельности проводятся совместные семинары и совещания.

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