Александр Ищенко: Важно соблюсти баланс при подготовке федеральных программ развития

Однако, как указал Александр Ищенко, Ростовская и Воронежская области потеряли статус приграничных и не являются формально геостратегическими территориями России, которым предоставляются определенные преференции. При этом Стратегия пространственного развития России на период до 2030 года прямо указывает на необходимость интеграции территорий Донбасса и Новороссии в единую транспортную сеть с приазовскими и граничащими с ними субъектами РФ. Кроме того, предусматривается масштабное развитие туристско-рекреационного кластера Приазовья.