Алексей Логвиненко — всё: глава администрации Ростова написал заявление об уходе

Примечательно, что в ответ на слухи о скорой отставке глава администрации пару недель назад все отрицал. Он акцентировал внимание на том, что прямо сейчас не подавал заявления об уходе, но намекал, что может лишиться полномочий досрочно по решению Гордумы.