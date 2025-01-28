rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 07:46

Published 28 января, 07:46

Modified 28 января, 07:51

Updated 28 января, 07:51

Алексей Логвиненко — всё: глава администрации Ростова написал заявление об уходе

Алексей Логвиненко — всё: глава администрации Ростова написал заявление об уходе

28 января 2025, 07:46
Фото: rostovgazeta.ru. Алексей Логвиненко — всё: глава администрации Ростова написал заявление об уходе

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко написал заявление об уходе

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом 28 января RostovGazeta сообщили в пресс-службе Гордумы.

Накануне внеочередного 29-го заседания городской Думы в пресс-службе заявили, что Алексей Логвиненко хочет уволиться. Заявление об уходе он написал накануне вечером, 27 января.

«В жизни все бывает»: глава администрации Ростова прокомментировал слухи об отставке
Узнать подробнее

Примечательно, что в ответ на слухи о скорой отставке глава администрации пару недель назад все отрицал. Он акцентировал внимание на том, что прямо сейчас не подавал заявления об уходе, но намекал, что может лишиться полномочий досрочно по решению Гордумы.

Кресло главы Алексей Логвиненко занимал чуть больше пяти лет, с октября 2019 года.

Читайте также:
Власти опровергли отставку главы администрации Ростова Алексея ЛогвиненкоДепутат Оськина рассказала об исчезнувшем заседании с сайта Гордумы РостоваРешение об отставке Логвиненко примут на заседании Гордумы Ростова 28 января
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#Администрация Ростова#Ростов#Городская Дума#Отставка#Гордума#Полномочия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика