Алексей Логвиненко — всё: глава администрации Ростова написал заявление об уходе

Posted 28 января, 07:46
Published 28 января, 07:46
Modified 28 января, 07:51
Updated 28 января, 07:51
Накануне внеочередного 29-го заседания городской Думы в пресс-службе заявили, что Алексей Логвиненко хочет уволиться. Заявление об уходе он написал накануне вечером, 27 января.
Примечательно, что в ответ на слухи о скорой отставке глава администрации пару недель назад все отрицал. Он акцентировал внимание на том, что прямо сейчас не подавал заявления об уходе, но намекал, что может лишиться полномочий досрочно по решению Гордумы.
Кресло главы Алексей Логвиненко занимал чуть больше пяти лет, с октября 2019 года.