Большие масляные пятна появились на реке Дон в Ростовской области

Posted 28 января, 13:21
Published 28 января, 13:21
Modified 28 января, 13:23
Updated 28 января, 13:23
В воскресенье, 26 января, в дежурную часть министерства поступило сообщение от местных жителей о том, что на Дону появились масляные разводы. Инспекторы ведомства выехали в Аксай для проверки информации.
Оказалось, что река действительно загрязнена. Специалисты Речморпорта засыпали пятна, которые, предположительно, появились от слива нефтепродуктов, специальным составом. Он позволит предотвратить распространение грязевого участка.
Жители Ростовской области обеспокоены состоянием реки и халатным отношением людей к ней: «Скоро Дон из реки в болото превратится. Вот людям заняться нечем».
Добавим, что сотрудники Росприроднадзора, ЧерАзТехмордирекции устанавливают источник загрязнения.
Ранее жительница Ростова показала сокровища, которые нашла на дне Дона.