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Posted 28 января, 13:21

Published 28 января, 13:21

Modified 28 января, 13:23

Updated 28 января, 13:23

На реке Дон появились большие масляные пятна в Ростовской области

Большие масляные пятна появились на реке Дон в Ростовской области

28 января 2025, 13:21
Фото: Минприроды Ростовской области. На реке Дон появились большие масляные пятна в Ростовской области
Жители Ростовской области обнаружили на реке Дон пятна, предположительно, от нефтепродуктов, информирует Министерство природных ресурсов и экологии региона.

В воскресенье, 26 января, в дежурную часть министерства поступило сообщение от местных жителей о том, что на Дону появились масляные разводы. Инспекторы ведомства выехали в Аксай для проверки информации.

Оказалось, что река действительно загрязнена. Специалисты Речморпорта засыпали пятна, которые, предположительно, появились от слива нефтепродуктов, специальным составом. Он позволит предотвратить распространение грязевого участка.

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На реке Дон появились большие масляные пятна в Ростовской области
На реке Дон появились большие масляные пятна в Ростовской области. Фото: Минприроды Ростовской области

Жители Ростовской области обеспокоены состоянием реки и халатным отношением людей к ней: «Скоро Дон из реки в болото превратится. Вот людям заняться нечем».

Добавим, что сотрудники Росприроднадзора, ЧерАзТехмордирекции устанавливают источник загрязнения.

Ранее жительница Ростова показала сокровища, которые нашла на дне Дона.

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