Депутат Гордумы Ростова сообщила, зачем Логвиненко запутал всех своей отставкой

Posted 28 января, 07:48
Published 28 января, 07:48
Modified 28 января, 09:43
Updated 28 января, 09:43
По словам Натальи Оськиной, с точки зрения логики никакого объяснения нет этой путанице.
— Я могу только предположить, что все было сделано потому, что хотелось уйти красиво, неожиданно. Прийти и сказать: «Я устал, я ухожу», — поделилась депутат. — О том, что горожане хотят выразить негодование всеми пятью годами, которые были под управлением Логвиненко, просто не хотели. На этой почве пытались избежать той ситуации, которая все равно произошла. Это когда в один день назначается одно лицо, и в один день уходит с должности другое лицо.
Напомним, слухи об отставке Алексея Логвиненко появились еще пару недель назад. Однако и пресс-служба, и лично глава администрации неоднозначно комментировали их, не подтверждая.
Теперь отчет о проделанной работе главы перенесли с февраля на январь. А первым заместителем назначили Александра Скрябина, который раньше был замом губернатора. Очевидно, крупного чиновника не стали бы понижать — скорее всего, именно ему готовят кресло главы администрации Ростова.