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Posted 28 января, 07:48

Published 28 января, 07:48

Modified 28 января, 09:43

Updated 28 января, 09:43

Депутат Гордумы рассказал, почему Логвиненко запутал всех своей отставкой

Депутат Гордумы Ростова сообщила, зачем Логвиненко запутал всех своей отставкой

28 января 2025, 07:48
Фото: donland.ru. Депутат Гордумы рассказал, почему Логвиненко запутал всех своей отставкой
Депутат городской Думы Наталья Оськина рассказала RostovGazeta, с чем связана путаница с отставкой главы администрации. Предположением она поделилась накануне заседания, в ходе которого Алексей Логвиненко досрочно отчитался о работе.

По словам Натальи Оськиной, с точки зрения логики никакого объяснения нет этой путанице.

— Я могу только предположить, что все было сделано потому, что хотелось уйти красиво, неожиданно. Прийти и сказать: «Я устал, я ухожу», — поделилась депутат. — О том, что горожане хотят выразить негодование всеми пятью годами, которые были под управлением Логвиненко, просто не хотели. На этой почве пытались избежать той ситуации, которая все равно произошла. Это когда в один день назначается одно лицо, и в один день уходит с должности другое лицо.
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Видео: rostovgazeta.ru.

Напомним, слухи об отставке Алексея Логвиненко появились еще пару недель назад. Однако и пресс-служба, и лично глава администрации неоднозначно комментировали их, не подтверждая.

Теперь отчет о проделанной работе главы перенесли с февраля на январь. А первым заместителем назначили Александра Скрябина, который раньше был замом губернатора. Очевидно, крупного чиновника не стали бы понижать — скорее всего, именно ему готовят кресло главы администрации Ростова.

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