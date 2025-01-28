Депутат Гордумы Ростова сообщила, зачем Логвиненко запутал всех своей отставкой

Теперь отчет о проделанной работе главы перенесли с февраля на январь. А первым заместителем назначили Александра Скрябина, который раньше был замом губернатора. Очевидно, крупного чиновника не стали бы понижать — скорее всего, именно ему готовят кресло главы администрации Ростова.