rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 10:43

Published 28 января, 10:43

Modified 28 января, 10:45

Updated 28 января, 10:45

Депутат рассказала, чего ждать от нового главы администрации Ростова

Депутат рассказала, чего ждать от врио главы администрации Ростова

28 января 2025, 10:43
Фото: donland.ru. Депутат рассказала, чего ждать от нового главы администрации Ростова
Депутат Ростовской-на-Дону Гордумы Наталья Оськина рассказала, что в городской Думе много ждут от смены главы администрации города и назначения в качестве врио Александра Скрябина.

Сегодня, 28 января, Алексей Логвиненко в ходе внеочередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы заявил о своем уходе с должности по собственному желанию. Он рассказал, что принял это решение по состоянию здоровья и в связи с переходом на другую работу. После того, как Гордума приняла отставку Логвиненко, временно исполняющим обязанности главы горадминистрации стал Александр Скрябин.

Наталья Оськина отметила, что в Гордуме положительно отнеслись к кадровым изменениям в администрации Ростова и смотрят на грядущую деятельность Александра Скрябина с надеждой.

«Мы все с надеждой смотрим на изменения. Судя по тому, как наши избиратели говорят — „хуже быть не может“, все смотрят с большим оптимизмом и позитивом на грядущие изменения», — сообщила Оськина.
Экс-замгубернатора Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова
Узнать подробнее
Видео: rostovgazeta.ru.

До этого Оськина сообщила, зачем Логвиненко запутал всех своей отставкой.

Читайте также:
Арестованный экс-министр пытался выйти из СИЗО в Ростове, а людей напугали ценамиВ Ростове потушили пожар в СИЗО, а власти решают, что делать с песком с мазутомВ Ростове уволился заменивший Логвиненко исполняющий обязанности главы администрации
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация#Кадровые изменения#Гордума#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика