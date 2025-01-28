Депутат рассказала, чего ждать от врио главы администрации Ростова

Posted 28 января, 10:43
Published 28 января, 10:43
Modified 28 января, 10:45
Updated 28 января, 10:45
Сегодня, 28 января, Алексей Логвиненко в ходе внеочередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы заявил о своем уходе с должности по собственному желанию. Он рассказал, что принял это решение по состоянию здоровья и в связи с переходом на другую работу. После того, как Гордума приняла отставку Логвиненко, временно исполняющим обязанности главы горадминистрации стал Александр Скрябин.
Наталья Оськина отметила, что в Гордуме положительно отнеслись к кадровым изменениям в администрации Ростова и смотрят на грядущую деятельность Александра Скрябина с надеждой.
«Мы все с надеждой смотрим на изменения. Судя по тому, как наши избиратели говорят — „хуже быть не может“, все смотрят с большим оптимизмом и позитивом на грядущие изменения», — сообщила Оськина.