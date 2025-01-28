Депутат рассказала, чего ждать от врио главы администрации Ростова

Сегодня, 28 января, Алексей Логвиненко в ходе внеочередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы заявил о своем уходе с должности по собственному желанию. Он рассказал, что принял это решение по состоянию здоровья и в связи с переходом на другую работу. После того, как Гордума приняла отставку Логвиненко, временно исполняющим обязанности главы горадминистрации стал Александр Скрябин.