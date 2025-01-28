Девять автомобилей столкнулись на платном участке М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону

Posted 28 января, 14:09
Published 28 января, 14:09
Modified 28 января, 14:11
Updated 28 января, 14:11
Аварии произошли во вторник днем, 28 января, на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. В первом ДТП столкнулись четыре автомобиля: две фуры Sitrak, «Газель» и «ВАЗ-2112». Через считанные минуты друг в друга врезались еще пять машин: грузовик Volvo и КамАЗ, легковые автомобили Mazda и Toyota Land Cruiser.
В результате аварии пострадал один человек — 45-летний пассажир Toyota Land Cruiser. Его доставили в больницу Новочеркасска.
По предварительным данным, ДТП произошли из-за тумана, который понизил видимость на дороге.
Ранее на скорой увезли 19-летнюю девушку после ДТП в Ростовской области.