Девять автомобилей столкнулись на платном участке М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону

Аварии произошли во вторник днем, 28 января, на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. В первом ДТП столкнулись четыре автомобиля: две фуры Sitrak, «Газель» и «ВАЗ-2112». Через считанные минуты друг в друга врезались еще пять машин: грузовик Volvo и КамАЗ, легковые автомобили Mazda и Toyota Land Cruiser.