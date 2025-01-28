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Posted 28 января, 14:09

Published 28 января, 14:09

Modified 28 января, 14:11

Updated 28 января, 14:11

Девять автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Девять автомобилей столкнулись на платном участке М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону

28 января 2025, 14:09
Фото: t.me/upchs_aksay. Девять автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
На автодороге М-4 «Дон» Ростовской области произошло одновременно два ДТП. В общей сложности столкнулись девять транспортных средств, сообщает МБУ АР «УПЧС» в телеграм-канале.

Аварии произошли во вторник днем, 28 января, на платном участке федеральной трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. В первом ДТП столкнулись четыре автомобиля: две фуры Sitrak, «Газель» и «ВАЗ-2112». Через считанные минуты друг в друга врезались еще пять машин: грузовик Volvo и КамАЗ, легковые автомобили Mazda и Toyota Land Cruiser.

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Фото: t.me/upchs_aksay

В результате аварии пострадал один человек — 45-летний пассажир Toyota Land Cruiser. Его доставили в больницу Новочеркасска.

По предварительным данным, ДТП произошли из-за тумана, который понизил видимость на дороге.

Ранее на скорой увезли 19-летнюю девушку после ДТП в Ростовской области.

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