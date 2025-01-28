Экс-главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева перевели в СИЗО Москвы

Напомним, экс-министра транспорта Кушнарева задержали в ноябре 2024 года при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Кроме того, на него завели дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконное хранение, передача, сбыт оружия. При обыске у экс-замгубернатора обнаружили револьвер «Кольт».