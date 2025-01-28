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Posted 28 января, 14:19

Published 28 января, 14:19

Modified 28 января, 14:21

Updated 28 января, 14:21

Экс-главу Минтранса Ростовской области Кушнарева перевели в СИЗО Москвы

Экс-главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева перевели в СИЗО Москвы

28 января 2025, 14:19
Фото: ГУФСИН России по г. Москве. иллюстрация. Экс-главу Минтранса Ростовской области Кушнарева перевели в СИЗО Москвы
Бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева перевели в следственный изолятор Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации агентства, Кушнарева недавно вывезли из ростовского изолятора и поместили в СИЗО, расположенное в Москве.

«Кушнарева перевели в СИЗО в Москву», — цитирует собеседника агентство.

Напомним, экс-министра транспорта Кушнарева задержали в ноябре 2024 года при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Кроме того, на него завели дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконное хранение, передача, сбыт оружия. При обыске у экс-замгубернатора обнаружили револьвер «Кольт».

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До этого стало известно, что экс-глава Минтранса Ростовской области Виталий Кушнарев пытался выйти из СИЗО сразу после ареста.

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