Экс-главу Минтранса Ростовской области Виталия Кушнарева перевели в СИЗО Москвы

Posted 28 января, 14:19
Published 28 января, 14:19
Modified 28 января, 14:21
Updated 28 января, 14:21
По информации агентства, Кушнарева недавно вывезли из ростовского изолятора и поместили в СИЗО, расположенное в Москве.
«Кушнарева перевели в СИЗО в Москву», — цитирует собеседника агентство.
Напомним, экс-министра транспорта Кушнарева задержали в ноябре 2024 года при получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Кроме того, на него завели дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконное хранение, передача, сбыт оружия. При обыске у экс-замгубернатора обнаружили револьвер «Кольт».
До этого стало известно, что экс-глава Минтранса Ростовской области Виталий Кушнарев пытался выйти из СИЗО сразу после ареста.