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Posted 28 января, 06:02

Published 28 января, 06:02

Modified 28 января, 06:04

Updated 28 января, 06:04

Экс-замгубернатора Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова

Экс-замгубернатора Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова

28 января 2025, 06:02
Фото: правительство РО. Экс-замгубернатора Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова
Первый заместитель губернатора Александр Скрябин получил должность в администрации Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на сайте мэрии 28 января.

Теперь чиновник занимает аналогичную должность — первого заместителя, — только в структуре поменьше. В некотором смысле можно сказать, что Александра Скрябина понизили. Если только перевод в администрацию города не является началом его новой карьеры.

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Александра Скрябина 27 января. Не прошло и суток, как стало известно о его новой работе. К слову, глава региона обещал рассказать подробнее, куда перейдет его бывший подчиненный, но в администрации Ростова его опередили.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Губернатор#Увольнение#Администрация#Карьера#Юрий Слюсарь#Александр Скрябин
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