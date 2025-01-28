Экс-замгубернатора Александр Скрябин стал замглавы администрации Ростова

Posted 28 января, 06:02
Published 28 января, 06:02
Modified 28 января, 06:04
Updated 28 января, 06:04
Теперь чиновник занимает аналогичную должность — первого заместителя, — только в структуре поменьше. В некотором смысле можно сказать, что Александра Скрябина понизили. Если только перевод в администрацию города не является началом его новой карьеры.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил Александра Скрябина 27 января. Не прошло и суток, как стало известно о его новой работе. К слову, глава региона обещал рассказать подробнее, куда перейдет его бывший подчиненный, но в администрации Ростова его опередили.