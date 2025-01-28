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Posted 28 января, 19:16

Published 28 января, 19:16

Modified 28 января, 19:18

Updated 28 января, 19:18

ФАС не обнаружила нарушений в конкурсе на расширение Ростовского кладбища

ФАС не обнаружила нарушений в конкурсе на расширение Ростовского кладбища

28 января 2025, 19:16
Фото: 1MI. ФАС не обнаружила нарушений в конкурсе на расширение Ростовского кладбища
Федеральная антимонопольная служба провела проверку конкурса на строительство второй очереди Ростовского кладбища после получения жалобы. Однако заявленные нарушения не были выявлены. Соответствующие сведения опубликованы на сайте госзакупок.

Напомним, что краснодарская компания «Геосинтетика» подала жалобу на проведение конкурса на определение застройщика, который будет заниматься расширением Ростовского кладбища в Мясниковском районе.

По мнению организации, конкурсная комиссия не взяла во внимание все документы, представленные ООО «Геосинтетика». Из-за этого компания получила низкую оценку по сравнению с другими участниками.

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Однако во вторник, 28 января, ФАС отменила приостановку определения подрядчика по данной закупке, так как не выявила нарушений.

Ранее ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб на цены в Ростове.

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