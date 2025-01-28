ФАС не обнаружила нарушений в конкурсе на расширение Ростовского кладбища

Posted 28 января, 19:16
Published 28 января, 19:16
Modified 28 января, 19:18
Updated 28 января, 19:18
Напомним, что краснодарская компания «Геосинтетика» подала жалобу на проведение конкурса на определение застройщика, который будет заниматься расширением Ростовского кладбища в Мясниковском районе.
По мнению организации, конкурсная комиссия не взяла во внимание все документы, представленные ООО «Геосинтетика». Из-за этого компания получила низкую оценку по сравнению с другими участниками.
Однако во вторник, 28 января, ФАС отменила приостановку определения подрядчика по данной закупке, так как не выявила нарушений.
Ранее ФАС начала проверку производителей сливочного масла из-за жалоб на цены в Ростове.