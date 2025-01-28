Глава администрации Алексей Логвиненко уволился по собственной инициативе

Posted 28 января, 09:51
Published 28 января, 09:51
Modified 28 января, 09:53
Updated 28 января, 09:53
Причинами своего ухода Алексей Логвиненко назвал переход в будущем на другое место работы, а также состояние здоровья. Городская дума приняла отставку главы администрации и назначила исполняющим обязанности Александра Скрябина. Он же уволился с должности заместителя губернатора Ростовской области и перешел на аналогичную должность в госадминистрацию буквально перед заседанием Гордумы.
Примечательно, что в ответ на слухи о скорой отставке Алексей Логвиненко пару недель назад все отрицал. Он акцентировал внимание на том, что к тому моменту не подавал заявления об уходе, но намекал, что может лишиться полномочий досрочно по решению Гордумы.
Кресло главы Алексей Логвиненко занимал чуть больше пяти лет, с октября 2019 года.