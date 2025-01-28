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Posted 28 января, 09:51

Published 28 января, 09:51

Modified 28 января, 09:53

Updated 28 января, 09:53

Алексей Логвиненко заявил об уходе в отставку

Глава администрации Алексей Логвиненко уволился по собственной инициативе

28 января 2025, 09:51
Фото: rostovgazeta.ru. Алексей Логвиненко заявил об уходе в отставку
28 января 2025 года Алексей Логвиненко объявил об уходе с должности главы горадминистрации по личной инициативе. Об этом стало известно на 29-м внеочередном заседании Ростовской-на-Дону городской Думы VII созыва.

Причинами своего ухода Алексей Логвиненко назвал переход в будущем на другое место работы, а также состояние здоровья. Городская дума приняла отставку главы администрации и назначила исполняющим обязанности Александра Скрябина. Он же уволился с должности заместителя губернатора Ростовской области и перешел на аналогичную должность в госадминистрацию буквально перед заседанием Гордумы.

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Примечательно, что в ответ на слухи о скорой отставке Алексей Логвиненко пару недель назад все отрицал. Он акцентировал внимание на том, что к тому моменту не подавал заявления об уходе, но намекал, что может лишиться полномочий досрочно по решению Гордумы.

Кресло главы Алексей Логвиненко занимал чуть больше пяти лет, с октября 2019 года.

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