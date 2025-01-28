Глава администрации Алексей Логвиненко уволился по собственной инициативе

Примечательно, что в ответ на слухи о скорой отставке Алексей Логвиненко пару недель назад все отрицал. Он акцентировал внимание на том, что к тому моменту не подавал заявления об уходе, но намекал, что может лишиться полномочий досрочно по решению Гордумы.