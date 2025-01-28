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Posted 28 января, 09:33

Published 28 января, 09:33

Modified 28 января, 09:51

Updated 28 января, 09:51

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назвал причину своего увольнения

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назвал причину своего увольнения

28 января 2025, 09:33
Фото: rostovgazeta.ru. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назвал причину своего увольнения
Глава администрации Ростова объяснил, почему решил уйти в отставку досрочно. О причинах ухода Алексей Логвиненко рассказал в ходе внеочередного заседания Гордумы 28 января.

После отчета о проделанной работе Алексей Логвиненко заявил, что решил покинуть свой пост прежде окончания срока, и просил депутатов поддержать его в этом.

Депутат Гордумы рассказал, почему Логвиненко запутал всех своей отставкой
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Видео: Администрация Ростова. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назвал причину своего увольнения
— Мною принято решение о досрочном сложении полномочий по личной инициативе. Это связано с состоянием здоровья и в будущем с переходом на другое место работы, — отметил пока действующий глава администрации.

Депутаты городской Думы прекратили полномочия Алексея Логвиненко и назначили исполняющим обязанности главы администрации его первого заместителя — Александра Скрябина. Примечательно, что он даже не проработал ни дня со своим начальником: Логвиненко ушел в день его назначения.

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