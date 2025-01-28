Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назвал причину своего увольнения

Posted 28 января, 09:33
Published 28 января, 09:33
Modified 28 января, 09:51
Updated 28 января, 09:51
После отчета о проделанной работе Алексей Логвиненко заявил, что решил покинуть свой пост прежде окончания срока, и просил депутатов поддержать его в этом.
— Мною принято решение о досрочном сложении полномочий по личной инициативе. Это связано с состоянием здоровья и в будущем с переходом на другое место работы, — отметил пока действующий глава администрации.
Депутаты городской Думы прекратили полномочия Алексея Логвиненко и назначили исполняющим обязанности главы администрации его первого заместителя — Александра Скрябина. Примечательно, что он даже не проработал ни дня со своим начальником: Логвиненко ушел в день его назначения.