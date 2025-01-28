Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко назвал причину своего увольнения

Депутаты городской Думы прекратили полномочия Алексея Логвиненко и назначили исполняющим обязанности главы администрации его первого заместителя — Александра Скрябина. Примечательно, что он даже не проработал ни дня со своим начальником: Логвиненко ушел в день его назначения.