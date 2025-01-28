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Posted 28 января, 05:13

Published 28 января, 05:13

Modified 28 января, 05:15

Updated 28 января, 05:15

Гололед и туман накроют Ростовскую область в ближайшие дни

Гололед и туман накроют Ростовскую область в ближайшие дни

28 января 2025, 05:13
Фото: 1MI. Гололед и туман накроют Ростовскую область в ближайшие дни
Туманы задержатся в Ростовской области еще на несколько дней. Кроме того, в некоторых муниципалитетах ожидается гололед. О погоде до 30 января сообщили в Северо-Кавказском УГМС.

В течение дня 28 января местами ожидается дождь. Температура воздуха составит от -3 градусов ночью до +9 — днем. Из-за таких перепадов по утрам и ночам в регионе будет опускаться густой туман. А после осадков дороги и тротуары покроются льдом.

Следующие пару дней обещают похожую погоду: гололед ночью и утром, местами туман. Ночью будет около -4 градусов, днем — все так же до +9. Скорость ветра составит не больше 10 метров в секунду.

Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды на весь февраль.

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