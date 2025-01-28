Гололед и туман накроют Ростовскую область в ближайшие дни

Posted 28 января, 05:13
Published 28 января, 05:13
Modified 28 января, 05:15
Updated 28 января, 05:15
В течение дня 28 января местами ожидается дождь. Температура воздуха составит от -3 градусов ночью до +9 — днем. Из-за таких перепадов по утрам и ночам в регионе будет опускаться густой туман. А после осадков дороги и тротуары покроются льдом.
Следующие пару дней обещают похожую погоду: гололед ночью и утром, местами туман. Ночью будет около -4 градусов, днем — все так же до +9. Скорость ветра составит не больше 10 метров в секунду.
Ранее RostovGazeta сообщала прогноз погоды на весь февраль.