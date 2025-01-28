Гордума приняла отставку главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Алексей Логвиненко занимал должность главы администрации с октября 2019 года. Примечательно, что всего за три года до этого он служил в структуре МВД — этой работе он отдал почти 20 лет жизни. Затем набирался опыта на должности зама гендиректора «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и в «Водных ресурсах». А после этого получил место в администрации города, став сразу замглавы. Не прошло и года, как экс-полицейский из Таганрога возглавил мэрию Ростова.