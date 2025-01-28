Гордума приняла отставку главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Posted 28 января, 09:28
Published 28 января, 09:28
Modified 28 января, 09:41
Updated 28 января, 09:41
Впервые об уходе Логвиненко по собственному желанию заговорили еще в начале января. Однако на встрече со СМИ 14 января действующий глава администрации открещивался от заявления, но уточнял, что его может лишить полномочий городская Дума.
— В жизни все бывает, — неоднозначно ответил тогда Логвиненко.
В пресс-службе администрации тоже не было четкого комментария — в ответе сделали акцент на том, что прямо сейчас глава на месте и активно работает.
Следом за этим депутат Гордумы Наталья Оськина показала скриншот официального сайта, где была расписана повестка заседаний. В том числе, 28 января — о решении вопроса увольнения Алексея Логвиненко. На следующий день повестка исчезла. Исчезла информация не только о внеочередном заседании, но и о других запланированных мероприятиях.
Пока все следили за сайтом Гордумы, Логвиненко исчез из соцсетей. Он перестал там появляться почти сразу после встречи с журналистами, на которой чиновник так и не раскрыл планов об увольнении. Позже в администрации сообщили, что Алексей Валентинович ушел на больничный.
Вскоре все-таки депутатов оповестили о пропавшем заседании 28 января. И оно состоялось. Депутаты приняли отставку Логвиненко, прекратили его полномочия и назначили Александра Скрябина временно исполняющим обязанности главы. Чиновник перешел в администрацию этим же утром, заняв место первого заместителя. До этого он трудился на аналогичной должности в правительстве региона. Очевидно, именно Скрябин в дальнейшем и станет полноправным главой — иначе его переход в администрацию будет считаться понижением после работы с губернатором.
Алексей Логвиненко занимал должность главы администрации с октября 2019 года. Примечательно, что всего за три года до этого он служил в структуре МВД — этой работе он отдал почти 20 лет жизни. Затем набирался опыта на должности зама гендиректора «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» и в «Водных ресурсах». А после этого получил место в администрации города, став сразу замглавы. Не прошло и года, как экс-полицейский из Таганрога возглавил мэрию Ростова.