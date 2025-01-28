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Posted 28 января, 12:36

Published 28 января, 12:36

Modified 28 января, 12:38

Updated 28 января, 12:38

Ростовский блогер Гаспар Авакян рассказал, кому перешел дорогу

«Говорили, что я отвечу»: блогер Авакян из Ростова догадывается, кто сжег его машину

28 января 2025, 12:36
Фото: 1MI. Ростовский блогер Гаспар Авакян рассказал, кому перешел дорогу

Ростовский блогер Гаспар Авакян догадывается, кто сжег его машину

Сюжет
Эксклюзив
Известный ростовский блогер Гаспар Авакян сообщил RostovGazeta, кто ему мог сжечь машину.

Напомним, что известному в Ростове блогеру Гаспару Авакяну сожгли машину. При этом собеседник отмечает, что это уже не первый, а второй автомобиль пострадал от пожара.

«Мне же говорили, что я буду отвечать за свои действия, что еще встретятся со мной», — рассказывает Гаспар в беседе с корреспондентом RostovGazeta.

Собеседник подозревает, что сжечь ему машину могли в отместку за закрытие автошколы в Таганроге, или за закрытие ларьков на Рабочей площади в Ростове.

«В ларьках на Рабочей площади мной была выявлена незаконная торговля в нарушение законодательства. А в автошколе за 25 тысяч рублей говорили, что помогут решить вопрос с практическими экзаменами», — комментирует собеседник.
Скандально известному ростовскому блогеру Авакяну сожгли машину
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Гаспар уточняет, что ему поступали угрозы. Поговорить с автошколы к нему приезжали домой. А после ларьков и вовсе угрожали убить.

«Мне позвонил бывший сотрудник полиции и сообщил о данном факте», — уточняет собеседник.

В завершении беседы с корреспондентом, Гаспару позвонил сосед. Стало известно, что он обнаружил видео, где возможно виден поджигатель машины.

Ранее Гаспар Авакян рассказал RostovGazeta, как в Ростове работают незаконные игорные клубы.

Блогер Гаспар Авакян рассказал, как в Ростове работают незаконные игорные клубы
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