«Говорили, что я отвечу»: блогер Авакян из Ростова догадывается, кто сжег его машину

Posted 28 января, 12:36
Published 28 января, 12:36
Modified 28 января, 12:38
Updated 28 января, 12:38
Напомним, что известному в Ростове блогеру Гаспару Авакяну сожгли машину. При этом собеседник отмечает, что это уже не первый, а второй автомобиль пострадал от пожара.
«Мне же говорили, что я буду отвечать за свои действия, что еще встретятся со мной», — рассказывает Гаспар в беседе с корреспондентом RostovGazeta.
Собеседник подозревает, что сжечь ему машину могли в отместку за закрытие автошколы в Таганроге, или за закрытие ларьков на Рабочей площади в Ростове.
«В ларьках на Рабочей площади мной была выявлена незаконная торговля в нарушение законодательства. А в автошколе за 25 тысяч рублей говорили, что помогут решить вопрос с практическими экзаменами», — комментирует собеседник.
Гаспар уточняет, что ему поступали угрозы. Поговорить с автошколы к нему приезжали домой. А после ларьков и вовсе угрожали убить.
«Мне позвонил бывший сотрудник полиции и сообщил о данном факте», — уточняет собеседник.
В завершении беседы с корреспондентом, Гаспару позвонил сосед. Стало известно, что он обнаружил видео, где возможно виден поджигатель машины.
Ранее Гаспар Авакян рассказал RostovGazeta, как в Ростове работают незаконные игорные клубы.