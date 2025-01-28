И. о. главы администрации Скрябин обещал решить проблему с мусором в Ростове

Posted 28 января, 17:08
Published 28 января, 17:08
Modified 28 января, 17:10
Updated 28 января, 17:10
Недавно состоялась встреча врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александра Скрябина, на которой обсуждались главные задачи на ближайшее время.
Скрябин сделал акцент на том, что ознакомится с проблемными сферами города и изучит жалобы ростовчан. При этом он не обошел стороной и тему вывоза мусора. Для решения этой проблемы в скором времени будут изучены лучшие методы и предложены комплексные решения.
Жители города надеются на лучшее и заранее благодарят Скрябина за внимание к проблемам: «Александр Юрьевич, очень надеюсь, что Ростов станет намного лучше».
«Добро пожаловать на новую должность! Главное быть со своим городом и его жителями в человеческом контакте и продуктивном, конструктивном диалоге», — подметил пользователь.
Ранее RostovGazeta решила вспомнить все провалы, которыми отличился бывший глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.