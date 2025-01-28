И. о. главы администрации Скрябин обещал решить проблему с мусором в Ростове

Скрябин сделал акцент на том, что ознакомится с проблемными сферами города и изучит жалобы ростовчан. При этом он не обошел стороной и тему вывоза мусора. Для решения этой проблемы в скором времени будут изучены лучшие методы и предложены комплексные решения.