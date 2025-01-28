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Posted 28 января, 17:08

Published 28 января, 17:08

Modified 28 января, 17:10

Updated 28 января, 17:10

И. о главы администрации Скрябин обещал уже решить проблему с мусором в Ростове

И. о. главы администрации Скрябин обещал решить проблему с мусором в Ростове

28 января 2025, 17:08
Фото: Телеграм-канал Александра Скрябина. И. о главы администрации Скрябин обещал уже решить проблему с мусором в Ростове
Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин пообещал оперативно решить проблему с вывозом мусора в городе. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Недавно состоялась встреча врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря и и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александра Скрябина, на которой обсуждались главные задачи на ближайшее время.

Скрябин сделал акцент на том, что ознакомится с проблемными сферами города и изучит жалобы ростовчан. При этом он не обошел стороной и тему вывоза мусора. Для решения этой проблемы в скором времени будут изучены лучшие методы и предложены комплексные решения.

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Жители города надеются на лучшее и заранее благодарят Скрябина за внимание к проблемам: «Александр Юрьевич, очень надеюсь, что Ростов станет намного лучше».

«Добро пожаловать на новую должность! Главное быть со своим городом и его жителями в человеческом контакте и продуктивном, конструктивном диалоге», — подметил пользователь.

Ранее RostovGazeta решила вспомнить все провалы, которыми отличился бывший глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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