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Posted 28 января, 15:33

Published 28 января, 15:33

Modified 28 января, 15:35

Updated 28 января, 15:35

Итоги дня: в Ростове уволился глава администрации Логвиненко, а в Дон слили отходы

Итоги дня: в Ростове уволился глава администрации Логвиненко, а в Дон слили отходы

28 января 2025, 15:33
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: в Ростове уволился глава администрации Логвиненко, а в Дон слили отходы
Во вторник городская Дума Ростова-на-Дону приняла отставку главы администрации Алексея Логвиненко, также девять автомобилей столкнулись на платном участке М-4 «Дон» у Аксая, а на реке Дон появились большие масляные пятна.

Отставка Логвиненко

На внеочередном 29-м заседании городской Думы уже бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Депутаты Гордумы приняли его увольнение и прекратили полномочия.

По словам Логвиненко, такое решение он принял по нескольким причинам. Во-первых, это состояние здоровья, а во-вторых, это переход на новое место работы.

Добавим, что исполняющим обязанности главы горадминистрации стал Александр Скрябин. Он будет занимать эту должность до тех пор, пока не истекут полномочия Гордумы текущего созыва. После выборов депутатов Гордумы восьмого созыва должность главы администрации города будет упразднена. Председатель Гордумы потеряет приставку «глава города», эта должность по факту будет передана и. о. главы администрации до проведения конкурсных процедур.

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Массовое ДТП на М-4

Два ДТП произошли практически одновременно 28 января на одном участке трассы М-4 «Дон» Аксайского района. Сперва столкнулись четыре автомобиля: две фуры Sitrak, «Газель» и «ВАЗ-2112». Затем в аварию попали еще пять машин: грузовик Volvo и КамАЗ, легковушки Mazda и Toyota Land Cruiser.

Массовое ДТП на М-4
Массовое ДТП на М-4. Фото: t.me/upchs_aksay

По предварительным данным, причиной ДТП стал густой туман, который держится в регионе уже несколько дней. В результате столкновений пострадал только 45-летний пассажир Toyota Land Cruiser. Его госпитализировали в больницу Новочеркасска.

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Масляные пятна на реке Дон

Жители Аксая заметили на Дону большие масляные пятна и сообщили об этом в Минприроды Ростовской области. Сотрудники ведомства провели проверку и предположили, что разводы на поверхности реки могли появиться после слива нефтепродуктов.

Ликвидацией загрязнения занялись специалисты Речморпорта. Они засыпали пятна специальным составом, который не позволяет отходам распространяться по воде еще сильнее .

Добавим, что сотрудники Росприроднадзора и ЧерАзТехмордирекции устанавливают источник загрязнения.

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