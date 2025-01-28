Итоги дня: в Ростове уволился глава администрации Логвиненко, а в Дон слили отходы

Добавим, что исполняющим обязанности главы горадминистрации стал Александр Скрябин. Он будет занимать эту должность до тех пор, пока не истекут полномочия Гордумы текущего созыва. После выборов депутатов Гордумы восьмого созыва должность главы администрации города будет упразднена. Председатель Гордумы потеряет приставку «глава города», эта должность по факту будет передана и. о. главы администрации до проведения конкурсных процедур.