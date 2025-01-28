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Posted 28 января, 15:54

Published 28 января, 15:54

Modified 28 января, 15:56

Updated 28 января, 15:56

Из слесаря — в чиновники: что известно об и. о. главы администрации Ростова

Из слесаря — в начальники: что известно об и. о. главы администрации Ростова Скрябине

28 января 2025, 15:54
Фото: соцсети Александра Скрябина. Из слесаря — в чиновники: что известно об и. о. главы администрации Ростова
Администрацию Ростова возглавил бывший первый замгубернатора Александр Скрябин. Что известно о чиновнике, который стал исполнять обязанности главы, не успев проработать в мэрии и дня.

О назначении Александра Скрябина и. о. главы администрации стало известно 28 января после того, как Гордума приняла отставку Алексея Логвиненко. Последний решил уволиться в связи с состоянием здоровья и переходом в дальнейшем на другую работу. На какую именно, он уточнять не стал.

Александр Скрябин стал первым заместителем главы администрации этим же утром, буквально за час до заседания городской Думы. Днем ранее он занимал аналогичную должность в правительстве региона.

О Скрябине известно немного. Он — коренной ростовчанин, окончил школу №86 и РИСИ (ныне — РГСУ), получив образование инженера по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Свою карьеру начинал в возрасте 18 лет. В 1993 году он устроился слесарем-ремонтником в городской водоканал, где проработал два года. Затем, с 20 до 22 лет занимал должность инженера участка Новошахтинского производственно-технического управление АО «Ростовуголь».

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В 1997 году будущий чиновник получил место повыше — мастера производственного предприятия «Водопровод», замначальника центрального водопровода ростовского водоканала. Там он трудился до 2001 года.

Следующие 13 лет, до 2014-го, Александр Скрябин посвятил производственному предприятию «Водоочистка». Он был там директором и параллельно занимал различные руководящие должности в ОАО «ПО Водоканал города Ростова-на-Дону» (от главного инженера до гендиректора). Затем три года был заместителем гендиректора по технической политике, первым замом гендиректора водоканала, а с 2017-го перешел на работу в администрацию Ростова. Его назначили первым заместителем главы.

В мэрии Скрябин задержался ненадолго: в сентябре 2018 его избрали председателем Заксобрания Ростовской области и председателем комитета ЗС по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи. Через пару лет он стал замгубернатора региона, а еще через три — первым замом.

В январе 2025 года Александр Скрябин ушел из правительства Ростовской области, а на следующий день получил аналогичную должность в администрации, где его сразу же сделали и.о главы. Вероятно, именно его власти хотели бы видеть в дальнейшем во главе города. Ведь если чиновник в итоге не возглавит администрацию Ростова, эта смена работы станет для него в некотором смысле понижением.

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