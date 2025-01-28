Из слесаря — в начальники: что известно об и. о. главы администрации Ростова Скрябине

В январе 2025 года Александр Скрябин ушел из правительства Ростовской области, а на следующий день получил аналогичную должность в администрации, где его сразу же сделали и.о главы. Вероятно, именно его власти хотели бы видеть в дальнейшем во главе города. Ведь если чиновник в итоге не возглавит администрацию Ростова, эта смена работы станет для него в некотором смысле понижением.