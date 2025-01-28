Логвиненко: В 2024 году доходы жителей Ростова выросли до 80 тысяч рублей

По данным на конец 2024 года, средний уровень зарплаты превысил 67,5 тысячи рублей. Это на 19,7% больше, чем годом ранее. Аналогичная ситуация и на средних, и на крупных предприятиях. Доход вырос на 20% и достиг почти 83 тысяч рублей.