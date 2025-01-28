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Posted 28 января, 07:45

Published 28 января, 07:45

Modified 28 января, 08:20

Updated 28 января, 08:20

В 2024 году зарплаты в Ростове выросли до 80 тысяч рублей

Логвиненко: В 2024 году доходы жителей Ростова выросли до 80 тысяч рублей

28 января 2025, 07:45
Фото: freepik. В 2024 году зарплаты в Ростове выросли до 80 тысяч рублей
В Ростове заработная плата увеличилась на 20% за последний год. Об этом 28 января в ходе отчета о работе перед депутатами Гордумы сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По данным на конец 2024 года, средний уровень зарплаты превысил 67,5 тысячи рублей. Это на 19,7% больше, чем годом ранее. Аналогичная ситуация и на средних, и на крупных предприятиях. Доход вырос на 20% и достиг почти 83 тысяч рублей.

Алексей Логвиненко также отметил позитивные изменения среди биржи труда. В 2024 году зафиксировали самый низкий уровень безработицы за 20 лет. Он составляет 0,12%. В Ростовской области этот показатель чуть выше — 0,3%.

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— На учете состоят 759 безработных граждан, что в полтора раза меньше, чем в начале 2024 года, — уточнил глава администрации.

После отчета о проделанной работе депутаты городской Думы решат вопрос увольнения Алексея Логвиненко. По информации в повестке заседания, врио станет Александр Скрябин, которого накануне утром перевели с должности первого замгубернатора на место первого замглавы администрации.

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