На скорой увезли 19-летнюю девушку после ДТП в Ростовской области

Posted 28 января, 06:09
Published 28 января, 06:09
Modified 28 января, 06:11
Updated 28 января, 06:11
Около 22.00 мск 21-летний парень за рулем ВАЗ-21120 повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. На полном ходу машина врезалась в Hyundai Solaris, который двигался по смежной дороге.
От мощного удара легковушка отбросило в разные стороны. Оба авто получили механические повреждения.
— В результате ДТП 19-летняя девушка-пассажир ВАЗа получила травмы, — уточнили в Госавтоинспекции. — Ее доставили в больницу.
Накануне водителей предупредили о сильном тумане в Ростовской области. Не исключено, что погодные условия могли стать причиной ДТП.