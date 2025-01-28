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Posted 28 января, 06:09

Published 28 января, 06:09

Modified 28 января, 06:11

Updated 28 января, 06:11

Две легковушки попали в ДТП на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие

На скорой увезли 19-летнюю девушку после ДТП в Ростовской области

28 января 2025, 06:09
Фото: 1MI. Две легковушки попали в ДТП на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие
Девушка получила травмы в аварии на автодороге в Ростовской области, сообщает региональное ГАИ. ДТП случилось 27 января в Каменском районе.

Около 22.00 мск 21-летний парень за рулем ВАЗ-21120 повернул налево, не убедившись в безопасности маневра. На полном ходу машина врезалась в Hyundai Solaris, который двигался по смежной дороге.

От мощного удара легковушка отбросило в разные стороны. Оба авто получили механические повреждения.

Две легковушки попали в ДТП на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие
Две легковушки попали в ДТП на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие. Фото: ГАИ по Ростовской области
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— В результате ДТП 19-летняя девушка-пассажир ВАЗа получила травмы, — уточнили в Госавтоинспекции. — Ее доставили в больницу.

Накануне водителей предупредили о сильном тумане в Ростовской области. Не исключено, что погодные условия могли стать причиной ДТП.

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