Ни лаванды, ни туалетов: какими провалами запомнился Ростову Алексей Логвиненко

Позже горожане не раз пытались проникнуть внутрь, чтобы забрать свои вещи. Ведь большинство квартир уцелели, и все имущество не мокло под дождем, как в жилье, где не было целой стены. Ростовчан расселили в маневренный фонд и обещали компенсировать утрату квартир. Вот только собственники зачастую владели там комнатами или настолько маленькими квартирами, что сейчас таких уже нигде не сыщешь. Получив деньги за свой скромный уголок, который разрушился из-за чьей-то халатности, люди ничего не могли на них купить из жилья — комнатами его уже не продают. А если и продают, то гораздо дороже.