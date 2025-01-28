Ни лаванды, ни туалетов: какими провалами запомнился Ростову Алексей Логвиненко

Posted 28 января, 14:42
Published 28 января, 14:42
Modified 28 января, 14:45
Updated 28 января, 14:45
Начиная с 2022 года на Большой Садовой пытались высаживать кусты лаванды. Но те ни в какую не хотели приживаться — следующим летом растения гибли. Власти при этом не сдавались, настойчиво засаживая улицу лавандой. На каждую такую попытку тратили десятки миллионов рублей, но итог был один — засохшие кусты.
Алексей Логвиненко объяснял гибель растений химикатами, которыми засыпали клумбы при чистке дорог. На лаванду попадала смесь из снега, грязи и реагентов.
В январе 2024-го, ровно год назад, пятиэтажное общежитие на улице Нариманова, 72/3 начало стремительно разрушаться. Сначала огромная трещина появилась под окном первого этажа. А к утру обрушилась целая стена. К счастью, к тому моменту жителей уже эвакуировали. Но внутри остались их личные вещи, документы и даже домашние животные. Забрать их самостоятельно не давали — мол, небезопасны такие вылазки, но и помогать с помощью спасателей не торопились. Питомцев удалось вытащить только через несколько дней, когда о проблеме затрубили по всем соцсетям волонтеры.
Позже горожане не раз пытались проникнуть внутрь, чтобы забрать свои вещи. Ведь большинство квартир уцелели, и все имущество не мокло под дождем, как в жилье, где не было целой стены. Ростовчан расселили в маневренный фонд и обещали компенсировать утрату квартир. Вот только собственники зачастую владели там комнатами или настолько маленькими квартирами, что сейчас таких уже нигде не сыщешь. Получив деньги за свой скромный уголок, который разрушился из-за чьей-то халатности, люди ничего не могли на них купить из жилья — комнатами его уже не продают. А если и продают, то гораздо дороже.
Следователи тем временем нашли виновного в обрушении. Им стал бывший глава Ворошиловского района Виктора Бережного. В июне 2024 года он подал в отставку, уходя на пенсию. А через пару месяцев стал фигурантом уголовного дела.
— Его пытаются сделать крайним, зная, что главы районов не отвечают за расселение аварийных домов. Это полномочия администрации города, — заявила на одном из заседаний депутат Гордумы Наталья Оськина.
Дело о рухнувшем доме на Нариманова дошло до федеральных каналов. Жильцы даже снялись в популярной телепередаче Андрея Малахова, где рассказали о своей проблеме.
Но на работе властей это никак не сказалось. Скандальные встречи с главой администрации тоже не дали результата. А когда Логвиненко отчитывалась перед депутатами о проделанной работе, жителей дома на Нариманова даже не пустили дальше холла администрации. От действующего еще главы их отделяли несколько этажей и охрана.
Пожилая учительница английского языка Лидия Радченко погибла 28 апреля. В тот злополучный день она возвращалась домой из школы, где преподавала. Шел сильный ливень, и улицы вскоре стали уходить под воду. Когда пенсионерка оступилась на тротуаре, то упала в огромный водосток, наполненный дождевой водой. Мощным потоком женщину снесло, и она захлебнулась.
ЧП потрясло весь город. Семь лет назад во время такого же ливня погибла 14-летняя девочка, а вопрос с ливневками с тех пор так и не решили. В администрации несколько дней вообще не замечали трагедию. Затем власти признались, что правоохранители просили их не комментировать смерть бабушки, мол, слишком много несостыковок. Более того, в мэрии заявили, что смерть может быть и не связана с ливневой системой города.
Оказалось, все-таки связана. Следком нашел виновного по статье «Халатность». Им стал директор МУП «По ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений», который не провел ремонт ливневки. Она расположена на пересечении улиц Оганова и Тульской. Чиновник признал свою вину и получил два года условного срока.
Примечательно, что власти не отрицают проблему с ливневками — все прекрасно знают, что мост Малиновского регулярно топит так, что приходится его перекрывать из-за дождя. Орбитальная несколько дней остается под слоем воды, а в районе ж/д Вокзала и улице Шоссейной не раз приходилось откачивать воду с помощью спецтехники. Однако о проекте новой ливневой канализации заговорили только после смерти 80-летней учительницы.
Парк «Дружба» на Северном реконструируют уже несколько лет. На работы выделили более 500 миллионов рублей. Сроки завершения работ не раз переносились и последний раз объект обещали сдать к ноябрю 2024 года. Но уже летом было заметно, что за ограждением давно нет рабочих. А осенью выяснилось, что парк готов всего на 35% из запланированного.
Сроки снова сорвали, хотя подрядчик «Автомагистраль СК» получил почту всю сумму (около 400 миллионов рублей). Власти разорвали с компанией контракт, та в ответ подала иск в суд и просила отменить штраф на 24,5 миллиона рублей.
Теперь в феврале депутаты вместе с врио главы администрации Ростова Александром Скрябиным будут думать, где взять еще денег, чтобы закончить ремонт.
— Будем просить дополнительное финансирование. В этом году парк нужно сдать, — говорил Алексей Логвиненко в середине января 2025-го. Правда, теперь ему ничего просить не придется — отставку уже приняли.
Идеей построить канатную дорогу глава администрации Ростова загорелся еще в 2021 году. Тогда же он поделился, как это будет выглядеть. Канатная дорога должна была связать Театральную площадь и левый Дона на высоте 60 метров.
— Когда закольцуем канатной дорогой правый и левый берега, получим единое креативное и деловое пространство, новую инвестиционно-привлекательную территорию. Она станет своего рода магнитом для бизнеса и источником дополнительных инвестиций в экономику, — уверял Алексей Логвиненко.
Для функционирования дороги планировали поставить четыре станции: две на левом берегу, по одной — на правом и на Зеленом острове. Общая протяженность канатки должна быть порядка двух километров.
Со временем о проекте все забыли. А когда о канатной дороге спросили во время встречи Логвиненко с редакторами СМИ, он сообщил, что не нашлось инвесторов. Вероятно, бизнесмены не считают эту затею настолько же хорошей, как власти Ростова.
Идею разместить десятки модульных туалетов с оплатой банковской картой на практике удалось воплотить не в полном объеме. Всего город приобрел 10 туалетов по 2,9 миллиона рублей каждый. Поставщиком оказался бизнесмен из Санкт-Петербурга.
Туалеты с терминалами установили, оплата принималась исправно. Вот только двери кабинок не открывались — сколько ни плати. Деньги списывались, а в заветную комнатку механизм попасть не давал.
Жители пожаловались и на списание денег впустую, и на невозможность расплачиваться наличными. А некоторые даже признались, что целый час не могли выбраться из такого туалета. При этом никаких контактов, куда можно позвонить с проблемной ситуацией, не указано.
На протяжении почтив всего срока во главе администрации Алексей Логвиненко боролся с незаконными ларьками. Он организовывал рейды, обсуждал эти вопросы на заседаниях, поручал ответственным лицам постоянно работать в этом направлении. Но стоило отчитаться властям о рейде, как через пару дней на месте несанкционированной торговли снова появлялись продавцы. А на месте демонтированных ларьков возникали новые. За все это время полностью избавиться от ларьков удалось только в подземных переходах (не всех).
В сентябре 2024 года все стало на свои места. Суд вынес приговор Константину Тихонову, который некогда возглавлял отдел развития нестационарной торговли в Управлении торговли и бытового обслуживания Ростова. По версии следствия, он был причастен к громкому делу о «полицейском ОПГ», которая «крышевала» незаконную торговлю. Группировкой управлял экс-заместитель начальника полиции Дмитрий Тихонов (вероятно, однофамилец или родственник). Под его началом ОПГ собирали взятки с владельцев павильонов, ларьков и магазинов.
Всего по делу о «полицейском ОПГ» проходят 40 человек. Очевидно, Алексей Валентинович не ожидал, что его бывшие коллеги по погонам и нынешние подчиненные могут покрывать то, с чем он так рьяно боролся все эти годы, — незаконные ларьки. К слову, после уголовных дел о «крышевании» их стало не намного меньше.
История жителей дома №4 в переулке Кривошлыковском началась еще в 2020 году, когда администрация признала пятиэтажку аварийной и подлежащей сносу. Горожане с этим не согласились и наотрез отказались покидать дома за мизерную компенсацию. Когда летом 2022 года планировали отключить здание от коммуникаций, жильцы стали дежурить возле дома посменно, никого не пуская на свою территорию. Но осенью свет все-таки погас, тепло и вода перестали поступать в дом.
Даже суровые условия приближающейся зимы не испугали ростовчан. Воду, сетевые фильтры для зарядки телефонов и техники им приносили соседи. Еду всем домом готовили возле подъездов на кострах. Таким образом люди пытались отстоять свое имущество, уверяя, что дому нужен лишь капитальный ремонт, а не снос.
Горожане обращались и в Следком, и в прокуратуру, но все было безуспешно. В ноябре 2023-го рабочие приступили к сносу. Дом, который назвали аварийным, должен был моментально разрушиться. Но на его снос ушел не один день. Многотонные спецмашины ломали балконы и стены дома, которые по идее должны были уже и сами упасть.
Бывшие жильцы уничтоженной пятиэтажки жалуются, что пустырь на месте дома превратился в огромную свалку мусора. Власти заверили, что убирают территорию «на регулярной основе». Также в администрации рассказали, что проводят процедуру снятия с кадастрового учёта земельного участка по переулку Кривошлыковский, 4, после чего проведут процедуру вида разрешённого использования земельного участка. Это позволит «поднять вопрос» о выделении денег на благоустройство территории в 2025 году.
Еще одной проблемой, которая ассоциируется у ростовчан с Алексеем Логвиненко, стала подготовка к зиме и работа коммунальщиков во время непогоды. Сколько ни отчитывался глава администрации о проделанной работе, четвертый год подряд Ростов не смог получить паспорт готовности к зиме. А коммунальные службы и вовсе каждый раз оказываются не у дел.
Накануне прогнозируемого снегопада или гололеда спецмашины расставляют по всему городу. Власти отчитываются о том, что службы работают в круглосуточном режиме повышенной готовности. На деле же большинство улиц посыпается реагентом уже после того, как появился гололед. А снег расчищают, когда часть уже раскатают по дорогам обычные легковушки. К счастью для коммунальной службы, в Ростове снег последние годы бывает нечасто и выпадает немного.
Сюда же можно отнести и разбитые дороги. На ямочный ремонт регулярно выделяют сотни миллионов рублей, но латать неровности по всему городу попросту не успевают. Стоит залить асфальтом одну яму, как на соседней улице уже появляется другая. А иногда их замечают даже на прежнем месте спустя месяц или два. Вероятно, дело не в количестве денег, необходимых для ремонта, а в качестве асфальта и квалификации специалистов.
Одной из главных проблем Ростова все годы, что Алексей Логвиненко возглавляет администрацию, остается общественный транспорт. Его не хватает, особенно в часы пик. Причем не хватает автобусов на линии — на стоянке их может быть и достаточно. Но из-за дефицита водителей (в районе 40-50%) развозить людей на этом транспорте некому.
Из-за этого регулярно можно увидеть огромные очереди. И если в ситуации с Центральным рынком власти еще могут все объяснить желанием людей уехать сидя, а не стоя, то как быть с другими остановками? На площади Гагарина, на проспекте Михаила Нагибина, на Шолохова и улице Красноармейской, на Большой Садовой и Таганрогской, на Стачки, Ворошиловском и Малиновского. На протяжении всех этих дорог людям приходится втискиваться в прибывающий транспорт и ехать до места назначения, как килька в банке.
О хамстве водителей, неработающих кондиционерах и печках, дырах в полу и протекающей крыше автобусов можно даже не говорить — было бы на чем уехать.
Даже новому Главе Минтранса Алене Беликовой пришлось 10 минут дожидаться маршрутку на остановке, а потом еще столько же ехать в переполненном салоне. Кроме того, министр отметила проблему со сложным ориентированием на остановках, а также то, что водители останавливаются в неположенных местах.