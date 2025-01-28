Новое детское игровое оборудование произведенное на Дону, вышло на российский рынок

Азовская «Фабрика развлечений» была создана в 2009 году. Уже более 15 лет она является крупным производителем детского игрового оборудования, выпуская лабиринты, батуты, карусели, тюбинговые горки и сухие аквапарки. В настоящее время продукция компании известна не только в России. Она также пользуется спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году донской производитель запустил новинки детских аттракционов — пневмостены и шаропады, которые подлежат обязательному декларированию.