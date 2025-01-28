Новое детское игровое оборудование произведенное на Дону, вышло на российский рынок

Posted 28 января, 06:00
Published 28 января, 06:00
Modified 28 января, 06:58
Updated 28 января, 06:58
Азовская «Фабрика развлечений» была создана в 2009 году. Уже более 15 лет она является крупным производителем детского игрового оборудования, выпуская лабиринты, батуты, карусели, тюбинговые горки и сухие аквапарки. В настоящее время продукция компании известна не только в России. Она также пользуется спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году донской производитель запустил новинки детских аттракционов — пневмостены и шаропады, которые подлежат обязательному декларированию.
Директор «Фабрики развлечений» Станислав Зозуля отмечает, что компания сотрудничает с центром «Мой бизнес» не первый год.
— Нам, как производителю, такая поддержка дает возможность постоянно расширять свою продуктовую линейку. Ранее нам помогли получить сертификацию на шары-наполнители для сухих бассейнов, а также детского оборудования для активных игр «Башня паука», — говорит директор компании.
По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, все это — результат комплекса мероприятий, который проводился на протяжении периода по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В регионе сформирована необходимая экосистема поддержки бизнеса: во всех полюсах роста созданы центры «Мой бизнес». Для достижения установленных федеральным центром показателей в текущем году будет переформатирована работа региональных институтов поддержки бизнеса в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— Система господдержки малого и среднего предпринимательства региона в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» будет сосредоточена на качественном росте сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), — поясняет Максим Папушенко. — Ключевой индикатор эффективности определён президентом — это рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза больше, чем рост ВВП. Также показателем роста МСП станет масштабирование предприятий из своей категории в более высокую.
Глава регионального Минэкономразвития также добавил, что в 2025 году поддержка донского бизнеса будет продолжена путем предоставления нефинансовых услуг и льготного микрофинансирования.