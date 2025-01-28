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Posted 28 января, 06:00

Published 28 января, 06:00

Modified 28 января, 06:58

Updated 28 января, 06:58

Новое детское игровое оборудование произведенное на Дону, вышло на российский рынок

Новое детское игровое оборудование произведенное на Дону, вышло на российский рынок

28 января 2025, 06:00
Фото: Правительство Ростовской области. Новое детское игровое оборудование произведенное на Дону, вышло на российский рынок
Новая линейка детского игрового оборудования от азовской компании «Фабрика развлечений», появилась на российском рынке. Содействие в получении разрешительной документации на новую продукцию, сделанную в Ростовской области, оказал Донской центр «Мой бизнес».

Азовская «Фабрика развлечений» была создана в 2009 году. Уже более 15 лет она является крупным производителем детского игрового оборудования, выпуская лабиринты, батуты, карусели, тюбинговые горки и сухие аквапарки. В настоящее время продукция компании известна не только в России. Она также пользуется спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году донской производитель запустил новинки детских аттракционов — пневмостены и шаропады, которые подлежат обязательному декларированию.

Директор «Фабрики развлечений» Станислав Зозуля отмечает, что компания сотрудничает с центром «Мой бизнес» не первый год.

— Нам, как производителю, такая поддержка дает возможность постоянно расширять свою продуктовую линейку. Ранее нам помогли получить сертификацию на шары-наполнители для сухих бассейнов, а также детского оборудования для активных игр «Башня паука», — говорит директор компании.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, все это — результат комплекса мероприятий, который проводился на протяжении периода по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В регионе сформирована необходимая экосистема поддержки бизнеса: во всех полюсах роста созданы центры «Мой бизнес». Для достижения установленных федеральным центром показателей в текущем году будет переформатирована работа региональных институтов поддержки бизнеса в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Система господдержки малого и среднего предпринимательства региона в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» будет сосредоточена на качественном росте сектора малого и среднего предпринимательства (МСП), — поясняет Максим Папушенко. — Ключевой индикатор эффективности определён президентом — это рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза больше, чем рост ВВП. Также показателем роста МСП станет масштабирование предприятий из своей категории в более высокую.

Глава регионального Минэкономразвития также добавил, что в 2025 году поддержка донского бизнеса будет продолжена путем предоставления нефинансовых услуг и льготного микрофинансирования.

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